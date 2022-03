"O arreglamos esto o la cosa puede explotar en cualquier momento", dicen los ganaderos

El alto precio de las materias primas, del combustible y la huelga del transporte se ha convertido en la tormenta perfecta para el sector primario de Cantabria. Los ganaderos están al borde de la quiebra y los barcos de cerco siguen amarrados a puerto en plena costera del bocarte y del verdel

En Cantabria todavía no se ha tirado un solo litro de leche pero las industrias lácteas empiezan a tener problemas para recogerla por la huelga del transporte que cumple ya su décima jornada. Por eso desde el sector ganadero van a pedir a la patronal que ha convocado la huelga que les permita recibir suministros para alimentar al ganado y sacar sus productos para no terminar arruinados del todo. Alberto Pérez de Upa ha reconocido de momento "no se ha tirado nada de leche pero la cosa puede explotar" en cualquier momento.

"Más asociaciones de transportistas se han sumado al paro y eso es malo para nosotros. Estamos muy preocupados porque dejar sin suministro al sector es grave, los animales podrían morirse y la leche se esta recogiendo con mucha dificultad", asegura.

Barcos parados

En el caso del sector pesquero los barcos de cerco siguen amarrados desde hace más de una semana por los altos costes del combustible. El consejero del ramo Guillermo Blanco ha pedido ya medidas urgentes al Gobierno de España para desbloquear esta situación de huelga.

“El verdel y el bocarte pasan por esa costa y en unos días puede que no estén. Los barcos siguen amarrados a puerto y ya hay una situación de emergencia. Pedimos al Gobierno que arregle el problema del transporte para que esto no sucumba", ha vuelto a reiterar este miércoles donde se ha reunido con toda la cadena de producción lactea y pesquera.

Pescadores y ganaderos cántabros viven la peor crisis de su historia.