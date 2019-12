 Aprobados los Presupuestos de Cantabria para 2020

El Pleno del Parlamento regional ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para el próximo año, gracias al voto a favor de PRC y PSOE, que sustentan al Gobierno regional y suman mayoría absoluta en la Cámara.

La cuentas, que ascienden a 2.886 millones de euros, han salido así adelante a pesar del 'no' de la oposición (PP, Cs y Vox) y de que regionalistas y socialistas hayan aceptado una enmienda transaccional del PP (la dirigida a aumentar en 20.000 euros la partida al Colegio de Procuradores, que ha sido aprobada por unanimidad) de las cerca de 600 presentadas por estos tres partidos.

Sí han incluido en el documento económico, que crece un 1,2 por ciento respecto al del presente ejercicio, las más de 80 registradas por los grupos del PRC y PSOE, lo que ha provocado que la oposición les haya acusado de "arreglar" sus propios "errores" además de "pasar el rodillo" de la mayoría.

Desde el bipartito han justificado su rechazo a los planteamientos de 'populares', naranjas y los de Santiago Abascal porque son "sutiles barnizados" a su proyecto económico y porque, además, son propuestas "contradictorias", "incoherentes", "injustificadas", "incorrectas" e "inviables".

Así, han asegurado que entre las 600 enmiendas de la oposición no hay propuestas "serias" ni "lógicas" y les han acusado de haber trabajando "bastante poco", mientras que PP, Cs y Vox han coincidido en acusar a regionalistas y socialistas de "pasar el rodillo" de la mayoría.

Tras recibir luz verde en el Legislativo, la ley se remitirá al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su publicación y entrada en vigor el 1 de enero, junto a la de Medidas Fiscales y Administrativas que la acompaña -y que se debatirá y votará por la tarde-.

El proyecto, registrado en el Parlamento el pasado 13 de noviembre, se orienta según el bipartito a "blindar" el Estado del Bienestar, con incrementos de las cuantías destinadas a Sanidad, Educación y Dependencia, y en luchar contra la despoblación en el medio rural, mientras que las inversiones bajan un 9 por ciento.

Para regionalistas y socialistas son unas cuentas "realistas" y "prudentes" además de "responsables", que apuestan por la "justicia social" y la "igualdad de oportunidades" al tiempo que persiguen "impulsar el cambio de modelo productivo" y generar empleo "estable" y "de calidad".

Por el contrario, la oposición considera que se trata de un presupuesto "que no hay por dónde cogerlo", "mentiroso", con ingresos "inflados" y gastos "infravalorados", que "paraliza" la economía y consolida a Cantabria como una de las comunidades con mayor presión fiscal.

En el debate final de este jueves han salido a relucir los expedientes de regulación de empleo planteados en varias empresas de la región y la formación del nuevo Gobierno de España, ideas que el principal partido de la oposición ha vinculado entre sí, asegurando que la primera es consecuencia de la segunda, en el sentido de que las industrias están "asustadas" del pacto del PSOE con Unidas Podemos y de los apoyos que precisan, como ERC.

Los otros dos partidos que se oponen al tándem PRC-PSOE han aludido también a la coyuntura industrial y política. Así, Vox ha alertado de que el 8% del PIB regional "está en ERE" y de que Cantabria "pierde 1.000 millones de facturación", mientras que Cs ha avisado de la "sopa de letras" que se precisa para formar Ejecutivo en España y ha reiterado que su partido no apoyará que Pablo Iglesias sea vicepresidente y Pablo Echenique ministro.

PP, Cs y Vox han cuestionado que las cuentas vayan a contribuir en un panorama económico "nada bueno" al desarrollo, a la generación de empleo estable de calidad y al cambio de modelo productivo, mientras que PRC y PSOE aseguran que son unos "buenos" presupuestos para la región, que sitúan a las personas en el centro de las políticas y con los que se hacen frente a las "urgencias y desafíos".

Aseguran que estas cuentas "aportan el clima de confianza" que precisan las empresas para crear empleo "estable" y "de calidad"; "dan respuesta a la coyuntura económica de Cantabria" y ayudan a "consolidar" el futuro de la comunidad.

Socialistas y regionalistas han enmarcado la "crisis industrial" en el contexto internacional, marcado por el incremento de los precios de las energías o el cambio en el sector de la automoción que ha provocado una caída de pedidos en toda Europa, por lo que "Cantabria no es un caso aislado", han defendido desde el bipartito. Desde la oposición, sin embargo, consideran que el bipartito PRC-PSOE también tiene parte de culpa y que ésta no solo es "de Trump y China".

Pese a reconocer esta "crisis industrial", los partidos que sustentan al Gobierno han asegurado que la coyuntura de la comunidad "no es tan mala como la pinta" la oposición, a la que han tildado de "agoreros" y de intentar crear "sombras".

Cobo ha criticado que el "3 en 1" de la derecha --aludiendo así a PP, Cs y Vox-- se dediquen a pintar "nubarrones muy oscuros" y a predicar los "peores augurios" en Cantabria mientras en lugares, como Andalucía, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo de la formación de Santiago Abascal, dibujan un "sol radiante".

Los grupos del Gobierno se han felicitado de la aprobación del Presupuesto --que se ha producido a las 17.45 horas, tras tres cuartos de hora de votación de las enmiendas parciales--.

"Hoy es un día importante", han afirmado los regionalistas, que han subrayado que Cantabria será la única comunidad de su alrededor que comenzará 2020 con unos presupuestos aprobados.

Sí ha lamentado el portavoz del PRC que los Presupuestos no vayan a tener el "marchamo" de la oposición, a la que ha pedido que, de cara al futuro, en vez de optar por el "no, no y no", apuesten por el "sí, sí, sí" y adopten una actitud "constructiva" y "positiva".

Lo que sí ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos de la Cámara ha sido el Presupuesto del Parlamento de Cantabria, que se ha votado por separado. Las cuentas de la Cámara regional asciende a 8.071.428 euros.