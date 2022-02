Antonio Jesús Orantos Miguez toma posesión como nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil de Cantabria

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presidido este miércoles el acto con motivo de la toma de posesión del coronel Antonio Orantos como nuevo jefe de la Zona de Cantabria.

La directora general ha comenzado su intervención dándole la bienvenida al nuevo coronel jefe de la Zona-Comandancia de Cantabria indicándole que “tú tienes ahora el testigo -el mando- en esta hermosa tierra. Me consta que lo asumes con ánimo, ilusión y entusiasmo, y que eres capaz de sobreponerte a cualquier situación o adversidad, por difícil que sea, como has hecho después de superar la Covid”. Ha querido resaltar un hecho puntual de la carrera profesional de Orantos “que define por sí solo tu entrega y profesionalidad. Me refiero a la coordinación tan determinante que desarrollaste durante las catastróficas tormentas de octubre de 2018 en Sant Llorenç, que lamentablemente costaron la vida a 13 personas. Sé que hay muchas personas que aún te recuerdan por ello”.

Asimismo, le ha indicado que tendrá que trabajar en una doble dirección: la protección de los bienes y de las personas, garantizando sus derechos y libertades. “Debes impregnarte de los problemas de la gente, de sus circunstancias y de sus inquietudes con el fin de ofrecer un servicio público de calidad”. Y un segundo objetivo: “atender a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que tienes a tu cargo”. Para ello, María Gámez le ha asegurado que “puedes contar conmigo y con toda la Dirección General para lograr el éxito en esta tarea”.

Posteriormente, Gámez ha indicado que la Guardia Civil lucha contra la delincuencia organizada transnacional o la criminalidad itinerante que afecta a las viviendas, a las infraestructuras o al tejido productivo asentado en las zonas periurbanas y rurales. Combate la ciberdelincuencia; protege el medio ambiente y favorece el bienestar animal; persigue el fraude; socorre ante una catástrofe natural y ante un accidente en el mar, la montaña o la carretera; y responde ante la desaparición de una persona. Pero la razón de ser de la Guardia Civil, según ha resaltado la directora general, es la seguridad y la protección de las personas, especialmente de las más débiles y vulnerables. Las mujeres que sufren cualquiera forma de violencia; los menores que reciben maltrato o acoso; las víctimas del odio y la intransigencia; las que son objeto de trata o explotación; y nuestros mayores deben tener siempre nuestra atención prioritaria. Por ello, pide a los guardias civiles de Cantabria “que seáis el auxilio de las víctimas y persigáis a los agresores y maltratadores”.

Ascendió a coronel en septiembre

El coronel Orantos releva en el cargo al general de brigada Luis del Castillo, quien tras su ascenso asumió la jefatura de la Zona de Castilla y León.

El nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria nació en Plasencia (Cáceres) en 1967. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1990, obteniendo el empleo de teniente de la Guardia Civil en el año 1993.

Entre los destinos en los que ha prestado servicio desde su salida de la Academia destacan Illes Balears, Huelva, Cáceres y Bizkaia.

Antonio Orantos ha sido distinguido con 25 condecoraciones civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan la Cruz con Distintivo Rojo de la Orden al Mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Civil.

Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria

La Guardia Civil en Cantabria es responsable de la seguridad ciudadana de 100 municipios de esta comunidad, lo que supone el 98,66% del territorio provincial.

Para realizar este cometido cuenta con más de 1.200 efectivos– un 10% son mujeres- que se distribuyen en los 37 Puestos de Seguridad Ciudadana -2 principales y 35 ordinarios- y en especialidades como Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, Información, Seprona, Intervención de Armas, Servicio Cinológico o Desactivación de Explosivos; así como la Unidad Fiscal y Aeroportuaria, Marítimo o Intervención de armas, entre otras.