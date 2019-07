Ania: "¿Fichajes? No voy a llorar, estoy tranquilísimo con Chuti"

Iván Ania analizó ante los medios de comunicación la actuación del Racing tras el primer partido de pretemporada contra la Cultural de Guarnizo, además del resto de actualidad de su equipo.

Valoración del partido : “Positiva, porque después de 10 días necesitábamos un partido. Queremos ver cosas, a los nuevos jugadores, y creo que en la segunda parte fuimos superiores. En la primera también, tuvimos el balón, pero no fuimos capaces de concretar las ocasiones. De estos partidos hay que sacar lecturas positivas, también alguna cosa que corregir, pero sí estoy contento. En líneas generales hemos estado a bastante buen nivel”.

Lesión de Nuha : “Se echó la mano atrás y no es el momento de arriesgar lo más mínimo. Terminó de competir el 30 de junio y tenemos que ir con precaución con él. Nos va a dar ruptura, remate, ilusión, hambre, ganas..., es un incordio para los centrales rivales. Es lo que tiene que transmitir y en los pocos minutos que ha estado lo ha hecho”.

¿Tiene claro si jugará Luca o Crespo? “Lo que tengo claro es que tenemos dos muy buenos porteros, y es una ventaja; hay equipos que tienen uno bueno y otro que no es del mismo nivel, nosotros tenemos a dos de muy buen nivel, de plenas garantías, y en función de lo que necesitemos decidiremos en un partido u otro”.

Marco Camus : “Es un jugador que me gusta mucho, el año pasado le vi muchas veces con el juvenil. Tiene lo que ahora cuesta ver en los extremos, ese uno contra uno encarador; a mí me gusta que juegue por la izquierda aunque en los últimos años lo haya hecho por la derecha. Con esa profundidad nos puede abrir el campo. Yo cuando era futbolista me desenvolvía en esas situaciones y creo que le puedo ayudar mucho; tiene una posibilidad de crecer muy grande y el simple hecho de estar con nosotros en la pretemporada va a hacer que adquiera unos conocimientos y un ritmo que le van a venir muy bien de cara al futuro. Evidentemente si llama a la puerta yo no se la voy a cerrar...”.

No llorar por la falta de fichajes : “No. Ilusión, trabajo, eso es lo que queremos, que la gente que venga tenga hambre. Este va a ser un año difícil porque siempre es complicado el año que asciendes. Tenemos claro que el objetivo es estabilizar al club en Segunda y todos vamos en la misma dirección, así que tranquilidad, a trabajar y prepararnos bien para el primer partido contra el Málaga”.

Pero que lleguen cuanto antes... : “En los fichajes estoy tranquilísimo porque me gusta lo que tengo y me gusta quién hace los fichajes, que es Chuti; considero que tiene un nivel altísimo. Estoy muy tranquilo en ese sentido”.

¿Falta reforzar las bandas? “Tenemos a Cayarga, que es ofensivo, Camus es profundo... Chus y Álvaro, que puede utilizarse en cualquiera de las tres medias puntas. Creo que a medida que se baya formando la plantilla decidiremos qué sistema utilizaremos. Ahora estamos usando el 4-4-2 porque tenemos varios delanteros pero la plantilla aún no está cerrada y en función de los jugadores que vengan decidiremos qué sistema nos viene mejor”.