Ángel Luis M. de Francisco: "Los no vacunados son la mayor fuente de infección del Covid"

"Las vacunas funcionan perfectamente y reducen un 95% el riesgo de enfermedad", eso sí, no evitan el contagio. Así lo ha explicado este martes en Cope el doctor y catedrático de medicina, Ángel Martín de Francisco que también ha reiterado que la posibilidad de contagiarse siempre existe pero que los síntomas son más suaves.

"El gran problema son los no vacunados porque ellos son los que transmiten la enfermedad", asi de tajante se muestra Martín de Francisco que además ve necesario administrar la tercera dosis de la vacuna a toda la población, ya que a los 6 meses ha perdido el 50% de su efectividad. "La tercera dosis tendría que haber venido de serie. Hay gente con mucho conocimiento que no es partidario de la tercera dosis de forma global y eso ha generado un debate importante" afirma el doctor. Sin embargo asegura que ya existen estudios que dejan claro que la dosis de refuerzo es imprescindible.

En cuanto a los niños, Martín de Francisco recuerda que también son transmisores de la enfermedad y no entiende que todavía no estén vacunados. "Hay cinco millones sin vacunar en España y ellos tambien transmiten la enfermedad. No sé a que esperamos para hacerlo".

Medidas

El doctor Ángel Martín de Francisco considera que el pasaporte covid podría aumentar los índices de vacunación porque mucha gente se sentiría obligado a hacerlo para acceder a los locales. Sin embargo matiza que tendría que ser un documento nacional sin dejarlo en manos de cada comunidad. " El gobierno tiene que unificar este tema a través de una ley de pandemias que permita tomar decisiones globales". Además insiste en que la mascarilla en interiores sigue siendo obligatoria por lo que pide a la población que mantenga todas las medidas sanitarias.

