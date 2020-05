Ángel Cuevas: "Uno de cada cuatro negocios de hostelería cerrará”

El sector de la hostelería es uno de los más preocupados por la crisis del Covid 19. Tiene sus negocios parados desde hace meses y el futuro no es nadaclaro. En la región reinan "la incertidumbre” y las dudas sobre la actividad que van a poder mantener este verano. El Presidente de los hosteleros cántabros Ángel Cuevas prevé “la ruina total" del sector si no se habilitan ayudas, se facilita la financiación y se permite a los negocios la gestión responsable.

En su comparecencia en el Parlamento de Cantabria ha pedido a las administraciones que no les “ dejen morir ” y medidas de promoción directas para atraer visitantes. El representante de los hosteleros ha explicado que no están "en contra" de la promoción de Cantabria como destino turístico, pero son conscientes de que no hay dinero "para todo", por lo que piden que las cuantías previstas este ejercicio a la proyección de la región en el exterior se destinen a la hostelería.

Mientras, la promoción "ya tocará un poco más adelante", pues en los próximos meses será protagonista el turismo de proximidad y habrá una "fuerte competencia" a nivel nacional, ámbito en el que Cantabria juega "con ventaja" por no ser un destino "masificado".

Pero "ahora no toca ir a Roma, Burdeos o Copenhague a promocionar Cantabria. Ahora toca promocionar nuestros propios negocios", que ofrecen "la mejor relación calidad precio de España", ha manifestado Cuevas a modo de "receta" para el sector hostelero, al que si el Gobierno no ayuda ahora lo tendrá que hacer después "en la cola del paro".

Autónomos y empresa familiar

En el Parlamento cántabro también han comparecido las Presidentas de la Asociación de Autónomos Ana Cabrero y de la Empresa Familiar Paloma Fernandez. Desde que comenzó la alerta sanitaria Cantabria ha perdido casi 700 autónomos y las empresas temen que con la caída de actividad no puedan mantener el empleo en los próximos meses.

Tanto Fernández como Cabrero han pedido más liquidez y planes de ayuda para los sectores estratégicos de la región