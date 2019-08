Ángel Cuevas:" la ley antitabaco funciona. Qué nos dejen trabajar"

El Presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria Ángel Cuevas se opone frontalmente a que haya una nueva modificación de la ley antitabaco para prohibir fumar en las terrazas de los locales ya que en su opinión supondría un nuevo golpe para todo el sector.

El ministerio de Sanidad está estudiando esta medida después de conocer que no se está cumpliendo al actual normativa y que ha aumentado el número de fumadores en España. El Ministerio está estudiando sancionar a los locales que no cumplan la ley e incluso prohibir el uso del tabaco en las terrazas al aire libre como se está planteando en cataluña.

Cuevas recuerda que las terrazas “ son fundamentales para la economía de los negocios de hostelería” y por eso es mejor “ que nos dejen como estamos. Sólo pedimos que se pongan en el lugar de los empresarios y que no nos pongan tantos problemas” .

El Presidente de los hosteleros cree que la actual legislación funciona bien y que no es necesario hacer cambios. “Aquel hostelero que no cumple que lo sancionen pero no hagan daño a los que si lo hacen. Cada vez que llega un nuevo Ministro y nuevos cargos públicos ponen más normas y eso no es bueno”, ha asegurado.Por último pide que faciliten el trabajo de los empresarios. “ En el punto en el que estamos es agradable estar en cualquier local y el tabaco no es un problema. Qué no lo generen ellos” , ha concluido.