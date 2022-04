Algunas colas y problemas informáticos en las gasolineras en el primer día de descuentos

El primer día de descuentos en las gasolineras ha generado algunas colas, sobre todo en las primeras horas del día, y problemas informáticos que han ralentizado enormemente la actividad habitual en las estaciones de servicio.

Esa es la imagen que se ha visto este viernes en algunas gasolineras de la región que se han tenido que adaptar sobre la marcha a los problemas que ha generado el decreto aprobado por el gobienro y que supone un descuento de 20 centimos por litro de combustible a los clientes.

Muchos conductores reconocen que han esperado a repostar hoy y la avalancha de operaciones ha colapsado el sistema informático de algunas compañías como Repsol como ha reconocido el propietario de la gasolinera de Puertochico. " Un caos total, unos cerrados, otros no saben que hacer. Esto es todo informática. En la teoría era muy fácil de aplicar el descuento pero el sistema se ha venido abajo", reconocía apesadumbrado.

En su caso es propietario de dos gasolineras y una la ha tenido que cerrar.

Otros propietarios han decidido no abrir para no perder dinero al tener que adelantar de su bolsillo el descuento. Los que sí lo han hecho como Pedro en la Albericia no saben cuando lo van a recuperar.

"Igual hoy estamos hablando de adelantar entre 3.500 y 4.000 euros diarios. Podremos aguantar unos días pero si la devolución no se hace rápida tendremos que cerrar nosotros y muchos más"

Clientes agradecidos

Los que sí han agradecido el decreto del Gobierno son los usuarios que van a poder ahorrar una cantidad importante a la hora de llenar el depósito de su vehículo. Muchos reconocían que habian esperado a este día para acudir a la gasolinera. En un repostaje de 50 euros el ahorro es de casi 7 euros.