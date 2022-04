Alfoz de Lloredo suspende las movilizaciones por el cierre de Unicaja ante el avance de las negociaciones

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha decidido suspender las concentraciones frente a la oficina de Unicaja Banco (antes Liberbank) para impedir su cierre definitivo, ante el avance de las negociaciones con la entidad para no dejar sin servicio a los vecinos.



La primera concentración que ha sido suspendida es la prevista para este viernes, 22 de abril, tercera de las que estaban convocadas.En las dos anteriores participaron más de 300 vecinos, que reclamaban la permanencia de la oficina



En un comunicado, el alcalde de Alfoz, Enrique Bretones, ha indicado este martes que las negociaciones "van por buen camino", ya que hasta el momento se ha conseguido la garantía de que la oficina no cerrará ese viernes como estaba previsto, sino que habrá un margen hasta junio para seguir las conversaciones.



Bretones ha insistido en que desde el Ayuntamiento "no ven sentido" a seguir manteniendo las protestas pero ha hecho hincapié en que, si las negociaciones no avanzan, se retomarán las medidas de presión, al tiempo que se seguirán buscando alternativas para que el municipio cuente con entidad financiera.



"Vamos a dar un voto de confianza y vamos a esperar, ya que hemos visto la buena disposición mostrada por Unicaja para seguir con la filosofía de Caja Cantabria de apoyar a los núcleos rurales", ha dicho el regidor.