La alcaldesa exige al Gobierno más inversiones para la capital en los presupuestos para el 2022

Tensión en el encuentro mantenido este miércoles entre la alcaldesa de Santander y el presidente regional. Mientras Gema Igual mantiene que la capital debería estar representada con más dinero y proyectos en los presupuestos regionales, Miguel Ángel Revilla asegura que Santander será la zona más beneficiada por los fondos europeos que recibirá Cantabria.

Unas explicaciones que para la alcaldesa no son suficientes y es que Igual afirma que Santander tendría que tener más atención por parte del gobierno al ser la capital y contar con más núcleo de población. Entre sus reclamaciones destaca, ayudas para los promotores de viviendas de protección oficial; más apoyo para la sede asociada del Museo Reina Sofía y sobretodo que intermedie con el puerto para conseguir el aparcamiento disuasorio de la Marga.

Para Miguel Ángel Revilla, Santander es la gran beneficiada de los grandes proyectos del gobierno,como son el MUPAC, el polígono de la pasiega y la protonterapia en Valdecilla. Y deja claro que el ejecutivo no tiene ningún problema con la capital " no tengo ningún tipo de animadversión hacia Santander, una ciudad en la que paso la mayor parte del día". Además critica que la alcaldesa no se de cuenta de que lo que él le plantea son proyectos de altura que cambiarán totalmente Cantabria y Santander.

40 minutos ha durado una reunión en la que los dos protagonistas han reconocido que el clima ha sido bastante tenso.