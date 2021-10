El alcalde de Torrelavega espera no tener que acudir a los tribunales para que Fomento pague los 1,6 millones

El alcalde de Torrelavega asegura que asegura que el acuerdo firmado entre Fomento, Gobierno regional y Ayuntamiento debe cumplirse y que los socialistas deben luchar porque se cumpla. Mantiene que en la última reunión mantenida se establecieron unos pagos que cada una de las administraciones debían de aportar y ahora Fomento tiene que incluir 1.6 millones de euros en los presupuestos generales del Estado.

López Estrada se encuentra muy decepcionado por lo que ha ocurrido. No entiende como con un acuerdo firmado ahora fomento y ADIF no cumplan su palabra y tampoco entiende como sus socios de gobierno no son los primeros en luchar para conseguir que la obra siga adelante. El alcalde espera no tener que acudir a los tribunales para que se cumpla un acuerdo que es jurídico y cree que lo que va a ocurrir es lo mismo que el año pasado donde los socialistas incluyeron una enmienda a su propio presupuesto.

Estrada espera que todo continúe su ritmo y que se apruebe la licitación de las obras como máximo para finales de 2022 o principios de 2023.