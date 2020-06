“Ahora en el IMV nos largan a los ayuntamientos la atención y no nos dan ni dinero, ni personal para ello"

La alcaldesa de Santander Gema igual prevé que la gestión del Ingreso Mínimo Vital, IMV, va a suponer un colapso para el Ayuntamiento de la capital. La regidora ha explicado en Cope Cantabria que los Servicios Sociales del Ayuntamiento han aumentado las demandas de ayuda un 60%. Un volumen de trabajo que no se puede solucionar contratando más personal “ya que debe pasar por unos procesos de selección que llevan mucho tiempo”, asegura. La consecuencia será, según la regidora, que no se pueda recibir el IMV en tiempo y forma. Pide al Gobierno que articule herramientas para que esa ayuda llegue ahora y no dentro de seis meses que es lo que ocurrirá “si se deja todo el peso a los ayuntamientos”.

La alcaldesa de Santander ha repasado todos los cambios que está viviendo la ciudad para adaptarse a la “nueva normalidad” y ha vuelto a defender la celebración de las Fiestas de Santiago. Unas fiestas, que no contarán con chupinazo, fuegos artificiales o ferias, pero que sí tendrán feria de día, conciertos en la Plaza Porticada y pasacalles. En cuanto a los conciertos de la Magdalena o los toros deja en manos de las empresas adjudicatarias la decisión sobre su celebración o no.

Igual también ha confirmado que intentará ampliar el espacio de las terrazas para que los hosteleros puedan recuperar lo perdido estos meses, que medidas como el carril bici serán de carácter temporal y que ya tienen preparado un protocolo para el uso y disfrute de las playas este verano. Desde el consistorio han calculado el aforo de los arenales de la capital, contratarán personal para informar en las entradas de las playas sobre la disponibilidad de espacio, marcarán itinerarios para saber como moverse e instalarán cámaras de seguridad. Sí habrá duchas, aunque menos que otros años, y se intentará que sean automáticas. Desde el Ayuntamiento estiman que la adaptación de las playas costará medio millón de euros a los santanderinos.