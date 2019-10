Absuelto el alcalde de Valderredible

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha absuelto al alcalde de Valderredible de los delitos electoral y de prevaricación de los que venía siendo acusado por el ministerio fiscal.

En una sentencia que hoy ha sido dada a conocer, el tribunal considera que la decisión de no dar de baja en el padrón municipal a ciertas personas del municipio “no puede considerarse adoptada con plena conciencia de su ilegalidad, pues al menos subsiste una duda sobre la concurrencia del requisito de la residencia efectiva”.

Del mismo modo, entiende la Sala que el hecho de que el alcalde no iniciara un expediente administrativo al conocer la denuncia de supuestas obras ilegales en una pedanía “no puede calificarse” como una decisión “arbitraria, cuando la razón de no incoar el obligado expediente administrativo fue la de no apreciar ilegalidad”.

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, recoge en sus hechos probados las comunicaciones recibidas en el Ayuntamiento de Valderredible por parte de ciertas personas acerca de la

existencia de empadronados en el municipio que, sin embargo, no residían en el mismo.

Y constata que “el acusado no incoó expediente administrativo para realizar indagaciones sobre dichos empadronamientos supuestamente indebidos, ni dio respuesta escrita a los solicitantes”.

Junto a ello, se refiere la resolución al escrito remitido al Ayuntamiento por parte de un alcalde pedáneo en el que ponía en conocimiento del alcalde que varios vecinos habían llevado a cabo obras y arreglos en sus inmuebles sin licencia o con licencias que no amparaban suficientemente las obras desarrolladas.

En este caso, señala la sentencia que “el acusado no incoó expediente administrativo para realizar indagaciones respecto de la supuesta ilegalidad de tales obras, pero la arquitecta municipal sí se personó en dicha localidad e inspeccionó los inmuebles, sin detectar ilegalidad alguna”.

Los empadronados “tienen vinculación con el territorio”

Durante el juicio, señala la sentencia que, preguntado por las comunicaciones sobre supuestos empadronamientos irregulares, el acalde aclaró que “la inexistencia de expediente administrativo no supuso pasividad” dado que “realizó gestiones verbales” con varias personas del ayuntamiento “confirmándole todos ellos la realidad de la residencia de los empadronados en las respectivas pedanías”.

En este sentido, explica la resolución que “las personas supuestamente empadronadas de manera irregular afirman todas ellas su residencia efectiva por el tiempo legalmente exigido en las poblaciones en que constan dadas de alta”.

Al analizar los casos concretos, el tribunal advierte que “en la mayoría de los casos” se trata de “altas en el padrón que no se producen ante la inminencia de un proceso electoral”, y también que “todas las personas a las que se refieren las denuncias tienen vinculación con el territorio en que se encuentran empadronadas”.

En este sentido, la Sala repasa la situación de once empadronados, de los que nueve “tienen una clara vinculación con los lugares en que figuran

empadronados” y los tres restantes tienen como vínculo o razón de su empadronamiento “la amistad con quienes les acogen”.

Por tanto, “la duda sobre la regularidad de su empadronamiento no se concreta en que sean personas ajenas al municipio o a las correspondientes pedanías”, sino que “recae sobre el cumplimiento del requisito” del Reglamento de Población y Demarcación Territorial según el cual “quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.

“Pues bien, poniendo en relación esta realidad con la supuesta arbitrariedad de la decisión que adopta el alcalde de no rectificar el padrón, subsiste una duda razonable sobre el hecho de que actuase a sabiendas de la ausencia del requisito de residencia durante el tiempo legalmente exigido”, señala la sentencia.

Y continúa: “La decisión de no darles de baja en el padrón no puede considerarse adoptada con plena conciencia de su ilegalidad, pues al menos subsiste una duda sobre la concurrencia del requisito de la residencia efectiva, sin perjuicio de la notoria irregularidad administrativa en que incurrió el alcalde al no incoar expediente”.