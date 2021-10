50.000 empresas y autónomos de Cantabria tendrán acceso a las nuevas ayudas covid

El Gobierno de Cantabria aprobará este jueves el decreto de ayudas a todos los sectores afectados por la pandemia por valor de 35 millones de euros. Esa es la cantidad sobrante de la partida de 55 millones de euros transferidos por el Estado que no se agotaron hace dos meses.

La novedad de este decreto es que se podrán acoger a él todas las actividades empresariales de la región que han sufrido perdidas por el covid.

De esta forma se podrían beneficiar mas de 50.000 empresas y autónomos de la región. La noticia la ha adelantado el presidente Revilla en un desayuno con la asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria y se aprobará este jueves en la reunión ordinaria del consejo de gobierno.

crisis casi superada

Miguel Ángel Revilla cree que la batalla contra el Covid está "ganada" y en dos de meses se volverá a "una normalidad casi absoluta", si bien habrá que seguir teniendo "cuidado" y posiblemente continuar usando la mascarilla en los interiores.

Así lo ha valorado Revilla que ha reconocido que ha tenido sus "dudas" respecto a "algunas medidas" que adoptó la Consejería de Sanidad para hacer frente al coronavirus, aunque ha señalado que era su "obligación" respetarlas.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que ha sido un año y medio "terrible", con consecuencias económicas, pero cree que la batalla contra el Covid "está ganada", aunque no se puede decir "con certeza", dado que no se sabe si habrá nuevos brotes.

En este sentido, ha afirmado que la vacuna ha sido "la solución" a esta crisis. "Todavía no puedo entender que haya gente que no se vacune", ha dicho Revilla, que ha vuelto a defender que "hay que obligar a la gente a vacunarse" porque "la libertad de uno no puede cargarse la salud de otras personas".