Tras 40 años, abre el primer Mercadillo Solidario de Manos Unidas sin su creadora, Loli Cobo: "Alguien mueve los hilos allá arriba, seguro que es ella"

El legado de la recordada Loli Cobo sigue más vivo que nunca en la nueva edición del Mercadillo Solidario de Manos Unidas, que se ha inaugurado este martes en Santander. Este año, el tradicional bazar se ha trasladado a un local más amplio y luminoso de 170 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, la antigua tienda "Percha". Se trata de la primera edición tras el fallecimiento de Cobo, su histórica impulsora, y su memoria ha estado muy presente durante la presentación.

Un espacio privilegiado para la solidaridad

La nueva ubicación, cedida por el empresario Serafín Gómez, se encuentra junto a la sede central del Banco Santander, un lugar que la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha calificado como "el sitio más privilegiado de la ciudad de Santander". La delegada de Manos Unidas en Cantabria, Blanca Renero, ha confesado que encontrar el local ha sido "como un premio" y ha bromeado con que "alguien mueve los hilos allá arriba, y esa no puede ser nada más que Loli".

En el mercadillo se puede encontrar una gran variedad de artículos, desde productos de Comercio Justo y artesanía hasta donaciones de comercios de Santander y labores realizadas por las propias voluntarias de Manos Unidas. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha animado a todos a visitarlo: "Aquí se van a encontrar muchísimas cosas a muy buen precio, pero sobre todo van a encontrar a personas que ayudan a personas".

Aquí hay muchísimas cosas a muy buen precio, pero sobre todo hay personas que ayudan a personas" Gema Igual Alcaldesa de Santander

Apoyo institucional y recuerdo a Loli Cobo

Al acto de inauguración han acudido diversas autoridades para mostrar su apoyo a la iniciativa. Entre ellas se encontraban la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la delegada de Manos Unidas en Cantabria, Blanca Renero; y el vicario episcopal para la Acción Caritativa y Social de la diócesis de Santander, Ricardo Alvarado.

COPE Cantabria Inauguración del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander, con todas las autoridades y voluntarias

Gema Igual ha destacado la "solvencia en eficacia y en gestión que tiene Manos Unidas" y ha hecho un "llamamiento a la solidaridad y al apoyo" para que tanto santanderinos como turistas se acerquen a colaborar. Por su parte, González Revuelta ha señalado que es una oportunidad para "hacer un regalo y así colaboramos en un proyecto estupendo".

Es un día emocionante, más que ajetreado... Es un local que nos hemos quedado maravillados" Blanca Renero Delegada de Manos Unidas en Cantabria

El equipo de unas doce voluntarias afronta esta edición con una mezcla de pena y entusiasmo. Una de ellas, Ángela, ha asegurado que ha sido "horroroso" sin su compañera, pero que su recuerdo las impulsa: "Loli es insustituible, nada va a poder ser igual sin ella. Pero realmente yo creo que lo estamos haciendo con muchísimo entusiasmo, porque cosa que hacemos, más que estamos pensando en Loli".

COPE Cantabria El Mercadillo de Manos unidas cuenta con un espacio de 170 metros cuadrados

Horario y causa

El Mercadillo Solidario estará abierto al público hasta el próximo 30 de mayo. El horario de apertura es de 11:00 a 13:00 horas por las mañanas y de 17:00 a 20:00 horas por las tardes. Además, también abrirá los sábados por la mañana.

Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la financiación de varios proyectos de desarrollo que Manos Unidas apoya en India, Brasil, Líbano y Togo. La campaña de este año se desarrolla bajo el lema "Declara la Guerra al Hambre".

COPE Cantabria Entrada al Mercadillo Solidario de Manos Unidas, lo que era la tienda "Percha" en el Paseo de Pereda 13

Productos del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander

COPE Cantabria Productos del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander

COPE Cantabria Productos del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander

COPE Cantabria Productos del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander

COPE Cantabria Voluntarias del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en Santander

COPE Cantabria Blanca Renero saluda de manera muy afectuosa a Gema Igual, con María José González Revuelta al fondo