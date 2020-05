2020 y COVID19 para que Internet llegara al Valle de Cabuérniga

En el año 2020 no debería de ser noticia pero lo es, y es que los vecinos de Cabuérniga ya pueden disfrutar de conexión a Internet. La banda ancha llegó por primera vez hace año y medio a Ruente y Ucieda pero no ha sido hasta ahora, pandemia mediante, cuando ya es una realidad para el resto del valle. Aunque algunos municipios ya disponían de conexión, zonas como Viaña no tenían ni siquiera cobertura móvil.

La empresa cántabra Netcan se ha encargado de llevar la banda ancha hasta la zona donde también se instalará un punto wifi en el monte Ucieda. Jaime Diaz Villegas, alcalde de Ruente explicaba en los micrófonos de Cope Cantabria que, “para todo el Valle de Cabuérniga desde el pueblo de Ucieda, Los Tojos, Bárcena Mayor o Viaña es un auténtico revulsivo que nos va a permitir evolucionar y estar con los nuevos tiempos, sobre todo el teletrabajo que se viene abriendo con la pandemia que estamos sufriendo”.

Con esta última conexión, el total de personas que podrán disfrutar de conectividad se eleva a 2.500 en los términos municipales de Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. La acción se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas que la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio dispuso el año pasado para mejorar las infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual en municipios de Cantabria considerados áreas con riesgo de exclusión digital.

Recientemente, y debido a la crisis sanitaria del COVID-19, la Consejería ha aumentado de 325.000 a 500.000 euros este tipo de ayudas ante la necesidad de conectividad durante el confinamiento.

La inversión realizada en los tres municipios asciende en total a 86.273 euros, de lo que el Gobierno aporta 65.849, es decir el 80 por ciento. Desglosadas por ayuntamientos, las cantidades han sido de 21.961 euros en Ruente, 35.211 euros en Cabuérniga y 29.100 en los Tojos.

La inversión efectuada se ha destinado a la instalación de redes de acceso para posibilitar la conexión final con el usuario que será propiedad de los ayuntamientos, garantizando que los vecinos y empresas de los municipios puedan contratar una conexión a internet de alta velocidad con banda ancha.