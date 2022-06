El sobao protagonista de un campeonato mundial

A nadie le sorprende si decimos de que el sobao, al igual que la anchoa, es otro producto que ha situado a Cantabria en el mapa mundial de la gastronomía. Lo que igual si sorprende es saber que a partir de este mes de julio va a ser el protagonista de una campeonato mundial. Sí, el 26 de julio se celebrará el I Campeonato Mundial de.....comedores de sobaos!!!

Tendrá lugar en la localidad de Ambrosero y la expectación que ha levantado es mayúscula. La “culpa” la tiene Carlos Cobo, un jardinero metido a repostero que ha convertido el sobao en su pasión.

Hace unos años, la crisis le hizo abandonar la que hasta entonces había sido su vida: la jardinería. Se reinventó y “tras pagar para que me enseñaran” llegó a la repostería y al sobao. “Empecé como todos pero me di cuenta que se podía hacer algo diferente” cuenta Carlos que tras dos años de investigación y pruebas llegó al que es su producto estrella en Escojo Artesanos. El sobao energético hecho con dátiles. “Además de bueno es un chute de energía” dice orgulloso sabedor que sus principales clientes son gente sana, que hace mucho deporte y que sus sobaos además de hacerles disfrutar como “los otros” les dan un plus de energía necesario para aguantar o reponerse tras una prueba de mucho esfuerzo.

Yo que los he probado, Carlos me abasteció el año pasado mientras hacía el Camino de Santiago, puedo asegurar que además de buenos y sanos, dan ese plus de energía necesario.

De todas formas, los sobaos del campeonato mundial serán de los tradicionales y allí estaremos para participar y contarlo.

A quien de momento no hemos convencido para participar es a Álvaro Tobalina que no tuvo reparos para, de la mano de L'abuela Maruchi, nos presentó un vino blanco muy agradable para estos calores.

Audio





También bien elegida, gracias a Valles Unidos del Asón, la receta de la semana. Un salmorejo fácil de preparar y muy “pintón” para presumir delante de cualquier invitado.

Audio