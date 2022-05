20 de mayo, día de las abejas...y de la miel!

Ya lo dijo Einstein: "si las abejas desaparecieran, el mundo duraría 4 años". El famoso físico estaba en lo cierto, si no hay polinización no hay semillas, si no hay semillas no hay plantas y sin plantas no hay vida.





A todo esto hay que añadir la faceta productora de las abejas. La miel es un producto natural al que no se le puede añadir ni sustraer ninguna sustancia. También actúa como edulcorante sustitutivo de otros azúcares y puede utilizarse para endulzar alimentos como lácteos, bebidas o frutos secos o para preparar diferentes platos elaborados como ensaladas, guisos, vegetales y carnes glaseadas.