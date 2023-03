La Vaca Gigante 2023 se celebrará este jueves 23 por la tarde en el Acantilado de La Cantera en Cueto

La competición de surf La Vaca Gigante acaba de recibir la alerta verde y se celebrará este jueves en los acantilados de La Cantera de Cueto, en Santander. La competición de Olas Gigantes anunció su octava edición en noviembre con la participación de 18 surfistas, la mitad internacionales, a la espera de que se dieran las condiciones idóneas para celebrarse.



La organización de este campeonato aguarda desde entonces a la ola adecuada para poder convocar la prueba, que el año pasado se llevó el vizcaíno Natxo González. En segundo lugar quedó Xabier López y en tercero Axi Muniain (ambos vascos) quien, además, fue el que surfeó la ola más grande.



Este aviso es prácticamente una última llamada porque se suele convocar con tan solo 48 horas a los participantes, que vienen de distintas partes del mundo con el tiempo justo, ya que la meteorología y la previsión en la mar no permiten mucho margen. En esta ocasión ha sido incluso menos..., un día y "a todo correr", reconocen los organizadores, que se apresuran a contactar con los participantes (ya prevenidos por las alertas) para que lleguen a su cita con la tabla.



La comunicación es constante durante estos meses con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Cantabria, José Luis Arteche, quien señala que este campeonato necesita "una predicción muy precisa y a varios días". El objetivo es descifrar la ola más buscada, que requiere una altura, un periodo y un oleaje determinados, además de que coincida de día porque, subraya Arteche, surfear de noche es peligroso para los riders y no permitiría la presencia de público. "Son muchos condicionantes que a veces no se reúnen. No sé si será la mejor ola que veremos, pero quieren hacerla, tienen ilusión y esperemos que haya suerte con el viento sur para que peine la ola".



Una de las novedades de esta edición es que la dotación de los premios en metálico ha aumentado a 10.000 euros a repartir entre los tres finalistas: 5.000 euros para el ganador, 3.000 para el segundo con mejor puntuación y 2.000 para el tercero