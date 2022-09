Romo: "Como racinguista, ¿el objetivo este año es la salvación? Pues que siga tu entrenador. Lo conseguiremos"

Guillermo Fernández Romo pasó este viernes 9 de septiembre por sala de prensa, en la previa del partido que su equipo afrontará este domingo contra el Real Sporting en El Molinón (14:00 horas; desde las 13:30 en directo la previa y el partido completo en Cope + Cantabria, en el 105.6 de la FM).

El entrenador del Racing, a tenor de las cuatro derrotas consecutivas, fue cuestionado por las palabras de respaldo del director deportivo Mikel Martija, en las que aseguraba (durante el acto de presentación de Jorge Pombo) que no se había parado a pensar ni un segundo en la posibilidad de plantearse la continuidad del entrenador. Romo, tras sonreir, devolvió la pregunta al periodista: "¿Me permites que te haga yo a ti una pregunta para responderte a la tuya...? Como racinguista, ¿cuál es tu objetivo como racinguista para el club este año?". Lógicamente, la respuesta del periodista fue: "La permanencia...". Casi sin dejar de terminar la respuesta, Romo sentenció: "Pues entonces que siga tu entrenador todo el año... Lo conseguiremos".

"NO NOS GENERAMOS AUTODESTRUCCIONES"

Antes, ya que la rueda de prensa fue larga con muchas cuestiones que rodean al día a día de su equipo, a Guillermo le preguntaron cómo está tanto él como su equipo tras la negativa racha de resultados. Esperando que no se sacaran conclusiones equívocas a su respuesta, Romo aseguró: "Es que estamos muy bien... Estamos bien. No nos generamos entre nosotros autodestrucciones. Si nos vamos a los datos objetivos, lo tenemos claro. Pero es que nosotros también tenemos que intentar alejarnos de esos datos objetivos e irnos un poco a lo demás...".

"Esto es trabajar día a día, día a día, día a día... e ir encontrando esas mejores versiones, que no hemos encontrado". "No hablo todavía de un problema de ánimo ni de motivación; tenemos la ilusión por aquí (haciendo un gesto con la mano marcando a la altura del pecho el nivel de esa ilusión) pero con la ilusión no se gana; y con tener mucha predisposición, pues tampoco... Hay que hacer las cosas mucho mejor durante los partidos y en esas estamos".