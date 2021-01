Riki, primer refuerzo invernal: "Tenía muchas ganas de llegar al Racing, es un club con una magnitud enorme"

Riki Rodríguez jugará cedido en el Racing hasta final de temporada. El centrocampista del Real Oviedo ya está en Santader, se ejercitará este sábado con sus nuevos compañeros a las órdenes de Solabarrieta en La Albericia, portará el dorsal '20' en su nueva camiseta, y llega para sumar minutos en su crecimiento como jugador. Minutos que le han faltado en el club asturiano, donde solamente ha participado en 7 encuentros esta campaña (3 como titular). El futbolista regresará al conjunto carbayón una vez termine el presente curso, ya que tiene contrato hasta 2023.

Se trata del primer refuerzo del mercado de invierno del club cántabro, que ocupará la ficha libre que dejó Javi Siverio hace una semana al darle el Racing la carta de libertad, a pesar de que aún le quedaba año y medio de contrato. Si hacemos caso a lo que reconoció públicamente el presidente Alfredo Pérez, aún quedarían 3 ó 4 fichajes más para completar y equilibrar una plantilla necesitada de un central rápido (a poder ser zurdo y que se pueda adaptar al lateral) y de pólvora en la delantera, ya que ninguno de los 4 atacantes que iniciaron la temporada (Cedric, Balboa, Jon Ander y el ya exjugador racinguista Siverio) han cumplido con las exigencias mínimas para liderar el ataque verdiblanco. Eso sí, habría que dar el mismo número de bajas que futbolistas se contraten en este mercado de invierno, que finaliza el 1 de febrero.

LOS ENTRENADORES LO DABAN POR HECHO A MEDIODÍA

La cesión de Riki por el Racing era algo que se venía fraguando días atrás, y que Cope Cantabria adelantó a través de sus redes sociales pasadas las 9:00 de la mañana de este viernes:

Esa misma mañana, primero el técnico del Oviedo 'Cuco' Ziganda y luego el entrenador racinguista, Solabarrieta, prácticamente confirmaban el rumor. Ziganda dijo en sala de prensa que “es una buena salida, tanto para el club como para él. Es comprensible que un chico joven quiera tener minutos, aquí la competencia es grande”. Por su parte, Aritz hacía lo propio en La Albericia asegurando que “es un jugador que me gusta, que viene de Segunda División; es un buen futbolista, que nos puede ayudar en el centro del campo y aportar cosas diferentes”.

CONFIRMACIÓN OFICIAL

11 horas después de la información de Cope Cantabria, el Racing oficializaba la operación con el siguiente comunicado:

"Riki Rodríguez se ha convertido en el primer refuerzo invernal del Racing 2020/21. El centrocampista, que ha jugado cinco partidos con el Real Oviedo en la presente edición de LaLiga SmartBank, llega al cuadro cántabro cedido por el club asturiano hasta el final de este curso.

Ricardo Rodríguez Gil- Carcedo, conocido futbolísticamente como ‘Riki’, nació en Oviedo el 25 de septiembre de 1997 y se formó como jugador en las categorías inferiores del Astur CF y el Real Oviedo. La temporada 2016/17 militó en el Club Deportivo Tineo asturiano y las dos siguientes campañas cuajó positivas actuaciones en las filas del Marino de Luanco (31 partidos- dos goles) y la Unión Popular de Langreo (36 encuentros y dos goles en Segunda B).

En 2019, Riki regresó al Real Oviedo, donde alternó su participación en la categoría de bronce con el filial con su presencia en Segunda División defendiendo la camiseta del primer equipo, con el que debutó ante el Deportivo en el Carlos Tartiere el 18 de agosto de ese mismo año. El futbolista asturiano, que mide 1,75 y pesa 66 kilos, atesora en su currículo 10 encuentros en LaLiga SmartBank, 49 en Segunda B y cuatro en la Copa del Rey.

Riki portará el dorsal 20 y realizará su primer entrenamiento con la camiseta racinguista en las Instalaciones Nando Yosu mañana sábado, 23 de enero, a las 10:30 horas"

PRIMERAS PALABRAS EN SANTANDER

Riki ya ha hablado para los medios del club racinguista, vestido con la camiseta de entrenamientos verdiblanca. El jugador se mostraba muy satisfecho con su incorporación al Racing: "Estoy muy contento, tenia muchas ganas de llegar. El Racing es un club con una gran historia detras, una magnitud enorme, y tengo ganas de incorporarme mañana a los entrenamientos, conocer a todos mis compañeros, las instalaciones, y adaptarme lo mas rapido posible". Respecto a sus características como jugador, Riki se define como "un mediocentro de balón, me gusta estar en contacto con el balón; cuando no lo estoy sufro en cierta medida. Me gusta superar líneas de presión en conduccion, con controles, y jugar hacia adelante".