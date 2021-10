El Racing convoca su Junta de Accionistas para el sábado 27 de noviembre a las 10:00 en la UNEAtlántico

El Consejo de Administración del Real Racing Club de Santander, S.A.D., por acuerdo adoptado en su reunión del día 27 de septiembre de 2021, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Santander, en el Auditórium de la Universidad Europea del Atlántico (C/ Isabel Torres, número 21, PCTCAN, Santander), el sábado 27 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, estando previsto que se reúna el quorum mínimo necesario en la referida primera convocatoria.

No obstante, y para el caso de que por no haberse alcanzado el quorum necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, queda convocada en el mismo lugar y hora para el siguiente día (domingo 28 de noviembre), todo ello con el fin de debatir y acordar sobre el órden del día:

Primero. Lectura del Informe de Auditoría. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales cerradas a 30 de junio de 2021, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria. Examen y aprobación si procede, del informe de gestión. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020 - 2021.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Temporada 2021- 2022.

Cuarto. Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad para el Ejercicio 2021- 2022.

Quinto. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2013. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la temporada 2013/2014.

Sexto. Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Séptimo. Ruegos y preguntas.

Octavo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.





INFORMACIÓN GENERAL :

Derecho de información. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día a partir de la publicación la presente convocatoria, en los términos contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y de forma particular, las cuentas anuales y documentación complementaria de los ejercicios 2020-21 y 2013-14 (puntos 1,2,3 y 5 del orden del día). En atención a la prudencia y respeto de las recomendaciones vigentes derivadas de la situación generada por la COVID-19, se recomienda que los accionistas que deseen obtener copia de todos o algunos de los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, remitan su solicitud mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficinas@realracingclub.es, toda vez que tales limitaciones y recomendaciones hacen que sea preferente la atención telemática de los solicitudes de los accionistas, limitándose el acceso de estos al domicilio social de la Sociedad a las situaciones donde el contacto presencial se limite a los casos en que este sea el único modo posible de atender las peticiones formuladas.

Derecho de asistencia. Los accionistas que sean titulares de al menos cinco acciones, y por tanto tengan derecho de asistencia de acuerdo con el artículo 16 de los estatutos sociales, deberán acreditarse para su asistencia a la Junta mediante la cumplimentación de la tarjeta de asistencia y delegación de voto que se le facilitará, previa solicitud, bien personándose en las taquillas del Estadio de El Sardinero, bien por medios electrónicos en la dirección de correo oficinas@realracingclub.es desde la fecha de la convocatoria hasta el día anterior a la celebración de la Junta.

Posibilidad de celebración de la Junta por medios telemáticos . En previsión de la eventualidad de que llegada la fecha prevista para la celebración de la reunión de forma presencial, se establezcan medidas restrictivas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que hagan imposible la celebración de la reunión, se informa de que se ha previsto la posibilidad de que la Junta General se celebre mediante el empleo de medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto y que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta General, haciendo uso de lo establecido en el artículo 17 de los estatutos sociales y en la normativa general aplicable, todo ello con el fin de salvaguardar los intereses generales, la salud y la seguridad de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General.

A tal fin se ha habilitado la plataforma tecnológica accesible a través de la información que se suministrará debidamente a través de la página web de la sociedad www.realracingclub.es y que garantiza la correcta celebración de la Junta, plataforma telemática de asistencia a la Junta General que será accesible para todos los accionistas que se encuentren debidamente acreditados para la asistencia a la misma.

En todo caso, es voluntad del Consejo de Administración que la reunión de la Junta General se celebre preferentemente de forma presencial, cumpliendo siempre con la normativa sanitaria vigente y aplicando los protocolos de higiene y distancia social que en su caso se establezcan por la autoridad competente.