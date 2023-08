El Racing compensa el despiste de dos seguidores que fueron a Cornellá siendo el partido sin público

Los aficionados racinguistas Eva Cuevas y Sergio Tresgallo (madre e hijo) viajaron a Barcelona con la intención de animar a su equipo en el Stage Front Stadium de Cornellá, pero la sanción impuesta por el Comité de Competición al Espanyol a causa de la invasión de campo que se produjo el curso pasado (el día que el Barcelona se proclamó campeón de Primera División) hizo que la segunda jornada de LaLiga Hypermotion se celebrara sin público.

“Compramos los billetes de avión en cuanto salió el horario, en ese momento no sabíamos a ciencia cierta si el encuentro sería a puerta cerrada y luego, la verdad, teníamos la esperanza de que al viajar desde Santander pudiéramos entrar de alguna manera”, explicó Cuevas.

Los seguidores, naturales de Cudón, recibieron al autobús verdiblanco a su llegada al estadio blanquiazul con una gran bandera de Cantabria que no pasó desapercibida para los jugadores y técnicos: “Nos dimos cuenta de que había dos aficionados del Racing, pero no sabíamos si vivíais allí o habíais viajado desde Cantabria. De eso nos enteramos ya en el reportaje de Movistar Plus”, explicó el entrenador del Racing, José Alberto.





El míster fue uno de los participantes en la sorpresa que el club organizó para Eva Cuevas y Sergio Tresgallo, que fueron citados en Los Campos de Sport antes del entrenamiento matinal de este jueves 24.





Ellos son abonados y presencian los partidos desde Tribuna Este, pero en esta ocasión pisaron el césped en compañía de Víctor Diego (director de relaciones institucionales) y mientras posaban para una fotografía apareció el capitán,Íñigo, para obsequiarlos con una camiseta firmada. “Queremos tener un detalle por el viaje frustrado a Barcelona, un detalle por el esfuerzo que realizasteis”, dijo el capitán de Ampuero.





Los dos aficionados desplazados aBarcelona se mostraron encantados y muy agradecidos con la sorpresa del Racing. “Han sido muy amables con nosotros y nos ha hecho mucha ilusión que nos recibieran en El Sardinero. Además, Íñigo es nuestro futbolista favorito, así que el acierto ha sido doble. Intentaremos acudir, cuando el trabajo y los estudios nos lo permitan, a algún viaje más, pero lo que es seguro es que vamos a animar al Racing en Los Campos frente a la Sociedad Deportiva Huesca este lunes 28”.