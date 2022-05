¡Se queda! Marco Camus renueva con el Racing hasta 2025:"Estoy muy contento porque sigo en el club de mi vida"

El Racing ha renovado el contrato de Marco Camus, que expiraba al final de la presente campaña, hasta el 30 de junio de 2025. El extremo formado en La Albericia ha disputado este curso 30 partidos y anotado 2 goles con la camiseta verdiblanca en Primera RFEF y ha sido partícipe, por lo tanto, del campeonato del Grupo I y el ascenso a Segunda División logrado por la escuadra dirigida por Guillermo Fernández Romo.

Camus se mostraba "muy feliz" por rubricar su continuidad en el club verdiblanco: "Estoy muy contento, ha sido una decisión fácil que tenía claro desde el primer momento. Queríamos hacerlo oficial cuando acabara el campeonato para no desviar la atención y así lo hemos hecho después del partido ante el Bilbao Athletic. Estoy contentísimo, es el club de mi tierra, de mi vida, en el que quería quedarme, y más después de haber cumplido el sueño del ascenso a Segunda”.

El canterano aseguró que confía en sí mismo para jugar en Segunda, al dar este año un salto de calidad: “Es una categoría diferente, con mi edad tengo que progresar e intentar ser mejor cada año. El cuerpo técnico y mis compañeros me han ayudado mucho y mi mejora ha sido gracias a ellos. Los técnicos han potenciado mis cualidades, me han hecho ser mejor técnica y tácticamente y se lo quiero agradecer”.

Marco definió el curso 2021/22 como “muy exitoso, porque desde que comenzó teníamos claro que el objetivo era el ascenso y lo conseguimos a falta de un mes para el final, algo que muy pocos equipos van a lograr. A nivel individual he tenido épocas mejores y peores de rendimiento, pero es algo que pasa. Si hago una visión global estoy contento, cuando he intervenido he conseguido aportar, que es lo que yo quería conseguir este año. Creo que he sido cada vez más importante”.

TRAYECTORIA :

Marco Camus Muñoz (Santander, 16 de noviembre de 2001) debutó con la camiseta del Racing en el Francisco de la Hera, en Segunda, ante el Extremadura UD en el Francisco de la Hera el 1 de julio de 2020 (el futbolista verdiblanco cuenta en su haber con 6 encuentros en la categoría de plata). Camus, que en total ha jugado 54 partidos con la camiseta del conjunto cántabro (ha marcado 4 goles) se incorporó a las Secciones Inferiores del Racing, procedente del Centro Deportivo Bezana, para jugar en el Cadete B, cumple su 7ª campaña en el Racing, y puede desenvolverse tanto en ambas bandas como en la media punta.