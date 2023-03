"¿Que nos unamos a la remodelación de El Sardinero? El Gobierno de Cantabria no tiene idea de ningún proyecto"

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de deportes, Pablo Zuloaga, se mostró tajante cuando a preguntas de la prensa se quiso saber si el Ejecutivo recogía el guante lanzado hace un mes públicamente por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Racing Alfredo Pérez, en donde abrían la puerta al gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla a que ayudaran económicamente en la remodelaciónglobal de los Campos de Sport de El Sardinero.

Zuloaga aseguró que "el Gobierno de Cantabria no tiene conocimiento de ningún proyecto; hemos conocido a través de una rueda de prensa de la alcaldesa una serie de infografías en las cuales no hemos tomado parte ni en la valoración, ni en la toma de decisiones, ni en las ideas para llevar a cabo una inversión como esta. Es extraño primero hacer un anuncio, y luego querer que ese anuncio que tú haces lo sustente otro... A mí me gusta trabajar de otra manera... Evidentemente no es la mejor forma de proceder".

El vicepresidente, sin especificar en ningún momento si el gobierno regional finalmente aportará recursos económicos, ironizó con los tiempos en los que se comunicó en rueda de prensa el proyecto de remodelación del estadio: "Me parece un poco llamativo que justamente sea de aquí a abril, cuando las elecciones son en mayo, que la alcaldesa haya hecho un anuncio como este...".

250 ASIENTOS EN LAS NUEVAS GRADAS DE LOS CAMPOS 3 Y 4:

Estas palabras de Zuloaga llegaron tras la presentación en la sala de prensa de las Instalaciones Nando Yosu del proyecto de instalación de dos gradas, con capacidad para 250 personas en total, en los campos 3 y 4 de dichas instalaciones en La Albericia. El proyecto, que será acometido por el Gobierno de Cantabria, tiene un plazo de ejecución de 4 meses y la inversión será superior a los 540.000 euros.

Además del vicepresidente, estuvieron presentes en el acto el director de relaciones institucionales y deportivas del Racing, Víctor Diego, junto al director general de deporte, Mario Iglesias, y el director de la Fundación verdiblanca, César Anievas. La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones del recinto, empleado al año por miles de niños y niñas tanto de las Secciones Inferiores y la Academia racinguista como de toda la Comunidad Autónoma.

Diego explicó que “hoy es un día histórico”, pues la construcción de estas dos gradas supone la mayor inversión que se realiza en las Instalaciones Nando Yosu desde que hace más de una década se inauguró el edificio multifuncional. Además de las más de dos centenares de localidades (entre las que habrá específicas para personas con movilidad reducida) la infraestructura dispondrá de banquillos integrados y almacenes para albergar el material que se emplea tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado