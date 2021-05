El proyecto deportivo del Racing se hace añicos: No seguirán Amorrortu, Menéndez ni Solabarrieta

El Racing vuelve a dar un giro de timón de cara al proyecto 21-22 y se carga a las cabezas visibles del ejercio que aún está en marcha. Amorrortu, Menéndez y Solabarrieta no seguirán la temporada que viene al decidir PITMA (Alfredo Pérez y Pedro Ortiz) que no se les renovará el contrato que finaliza el 30 de junio. Con un frío comunicado, el Racing oficializó este miércoles que el estratega del club, como el secretario técnico y el entrenador serán historia en poco más de mes y medio.

No está previsto que Amorrortu y Menéndez se sienten en rueda de prensa para dar la cara ante los aficionados y expliquen con sus palabras lo que han vivido esta campaña, que tan ilusionante se presentaba a primeros de julio en el BNS. De momento, el club tampoco ha dejado entrever que la propiedad hable ante los medios en una comparecencia pública para ofrecer los motivos que le ha llevado a tomar esta drástica decisión. No obstante, no hay que pensar mucho para intuir que la francamente mejorable política de fichajes (tanto en el mercado de verano como el de invierno, de jugadores y del propio Solabarrieta tras el cese de Rozada) ha sido decisiva para prescindir de los servicios de los tres implicados.

Eso sí, a Amorrortu se le agradecerá el empeño que tuvo en dar protagonismo a varios canteranos en el primer equipo (Lucas, Ceballos, Mantilla, Íñigo, Camus, Martín Solar y el juvenil Pablo Torre) o que apostara por un técnico joven de la casa como Mario Gutiérrez Tagle para liderar el exitoso camino del Rayo Cantabria en Tercera División.

NOTA OFICIAL DEL CLUB :

José María Amorrortu (Director de Estrategia Deportiva), Pedro Menéndez (Secretario Técnico) y Aritz Solabarrieta (Entrenador del primer equipo) no formarán parte del Racing 2021/22, puesto que el club verdiblanco ha decidido no renovar sus contratos, que finalizan el 30 de junio de este año. La entidad cántabra, a través de estas líneas, agradece la profesionalidad y dedicación mostrada por los tres técnicos en el desarrollo de sus cargos durante esta temporada 2020/21, marcada por la COVID-19 y que está a punto de finalizar.

Su labor, además, ha sido capital en la promoción y consolidación de seis canteranos en la primera plantilla racinguista (Ceballos, Mantilla, Íñigo, Martín Solar, Marco Camus y Pablo Torre), así como en la implantación de una estructura organizativa y un detallado protocolo de trabajo en las Secciones Inferiores.