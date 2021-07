"Pido al Racing 22 jugadores competitivos. No digo que los que están no lo sean pero necesitamos experiencia"

El Racing ganó en la tarde del miércoles 28 de julio 0-3 al Cayón, gracias a los goles de Camus en la primera parte, y de Cedric y Bustos en la segunda. Los verdiblancos fueron superiores a los de Luis Fernández, sobre todo porque Guillermo Fernández Romo cambió a todo su equipo al descanso, al igual que como hizo la semana pasada ante el Amorebieta en el primer compromiso estival de los cántabros.

No hay que sacar conclusiones precipitadas, ni en lo bueno ni en lo malo, ya que aún es pronto y estos encuentros se toman como otra parte más de los entrenamientos en las primeras semanas de trabajo. Pero no hay que obviar que Parera en portería ha dado muestras de garantías, sobre todo en cuanto a reflejos bajo palos; Pol Moreno (ausente en Sarón por molestias) y Satrústegui dan seguridad y contundencia en el centro de la defensa; Sergio Marcos pide todas en el centro del campo para iniciar el juego (ante el Cayón incluso dio una asistencia en línea de tres cuartos a Camus para que marcara el primer tanto) y que los canteranos Íñigo y Pablo Torre con un año de experiencia en el primer equipo subirán sus prestaciones de forma exponencial. En la delantera el peso, de momento, recae en los viejos conocidos Bustos, Soko y Cedric (de momento Harper no ha debutado y Carlos Castro ha mostrado buenas maneras en el apartado técnico pero poca profundidad y casi ninguna acción de peligro).

Al término del partido, Guillermo Fernández Romo atendió a los medios presentes en el Fernando Astobiza. Puedes escuchar la rueda de prensa completa pinchando debajo de la fotografía .

FICHA TÉCNICA

Club Deportivo Cayón : Raúl Domínguez, Álex Bolado, Marcos Fernández, Cagigas, Quitora, Víctor Fernández, Pablo Bolado, Tirilonte, Miguelín, Resines y Pablo Goñi. También participaron Pablo, Riki, Pelayo, Curiel, Negue y Borja Lázaro.

Racing : Lucas, Ceballos, Juan Gutiérrez, Eneko Satrústregui, Simón Luca; Fausto Tienza, Sergio Marcos, Soko, Marco Camus, Dani González; Carlos Castro. También jugaron Miquel Parera, Jorrín, Villapalos, Bobadilla, Isma López, Íñigo, Martín Solar, Marcos Bustillo, Álvaro Bustos, Pablo Torre, Cedric y Mateo Gandarillas.

Árbitro : Bolado Palencia (cántabro).