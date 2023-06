Peláez: "Para Gema Igual y la ciudad tiene que ser un disgusto, evidentemente, pero no puedo reprocharle nada"

El Presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, intervino este miércoles 21 de junio en "Deportes" Cope Más Cantabria para explicar lo sucedido tras la imposibilidad de celebrar en El Sardinero el encuentro oficial entre España y Chipre en septiembre, valedero para la clasificación de la próxima Eurocopa 2024 en Alemania.

. Supongo que no será plato de buen gusto hablar de esto tras vender el partido a bombo y platillo, como acto principal del centenario de la federación...

No es un buen día. Llevo un día malo, además después de ganar la Nations League... Pero estamos para ser responsables y no podemos permitir que no lleguemos a tiempo. Eso nos ha hecho reflexionar sobre lo que teníamos que hacer, y el resultado es el comunicado emitido ayer.

. ¿Qué ha cambiado respecto al 7 de junio, donde en Cope dijo que 'salvo catástrofe', el partido se iba a jugar en El Sardinero?

Todo era subsanable, el problema viene por los tiempos; cuando nos han entregado el informe, era más grave de lo que parecía iba a ser... Había defectos que irremediablemente había que subsanar sí o sí, y entramos dentro del apartado de 'contratos mayores'. Esos contratos llevan una serie de procesos que son tediosos y largos, con presupuestos que hay que aprobar, ejecutarlo... Teníamos como fecha límite el 30 de julio y no íbamos a llegar; hemos tenido que renunciar porque era imposible poder ejecutarlo en ese tiempo.

. En esa entrevista de hace dos semanas también nos dijo que en Europa había estadios iguales o peores...

Sí... Pues en este concretamente parece que no llegamos a la catalogación 4 y así está. Es algo que no podemos luchar contra ello porque la UEFA es muy pulcra en los estadios en los que se juegan partidos internacionales, especialmente clasificatorios... ¿Era subsanable? Sí, pero había que hacer una inversión muy fuerte en un periodo de tiempo que era inviable.

. ¿Qué ha sido lo peor del estadio? ¿Qué era lo que más urgía reparar?

Había que cambiar mucha parte de la estructura, prensa, salas, vestuarios, y fundamentalmente el tema de los asientos.

. ¿En ese informe se habla de falta de seguridad para los espectadores?

No, no... Habla de lo que es la estructura normal del estadio. Lo que tiene que ver con el juego, la parte de prensa que había que hacerla más amplia, de lo necesario para los medios de comunicación acreditados que vienen de todo el mundo, vestuarios... Pero como digo sobre todo era un problema de los asientos que había que tenerlos preparados en tiempo y forma.

. En lo personal será un palo... ¿Qué le ha dicho Luis Rubiales?

Lamenta mucho que no se pueda jugar aquí. Me dijo que era nuestro centenario, pero le hice ver que eso no nos podía impedir ver la realidad, y es que no da tiempo a reparar lo que había que acometer. Sé positivamente que políticamente había voluntad muy fuerte para poder hacerlo; el problema es que los tiempos son los que son, y es que no llegamos. No tengo ninguna queja del comportamiento del ayuntamiento ni de nadie, porque se pusieron a disposición nuestra pero es que los tiempos no dan. Si en vez de septiembre el partido hubiera sido en noviembre, posiblemente hubiéramos llegado.

. ¿Se ha comprometido Rubiales a traer algún partido de España, cuando se reparen los desperfectos?

Sabes que es muy difícil traer partidos de España, y más en una comunidad pequeña como la nuestra. Pero también sabéis todos que soy muy cabezón y que seguiré peleando. Ya tuvimos la desgracia de suspender uno de la absoluta masculina y femenina por la pandemia, y ahora nos ha llegado el mal estado del estadio.

. ¿Corre peligro también la disputa del partido de las leyendas entre España y Argentina?

No; en principio no porque no requieren esos requisitos.

. Ya que toca el tema del ayuntamiento, ¿qué le ha dicho Gema Igual? ¿Con este tirón de orejas se podrían acelerar los trabajos de remodelación del estadio?

Claro, el problema es que adelantar los trabajos de remodelación del estadio significa no cumplir la reglamentación y la normativa legal. Yo lo que no puedo pedirle a una administración pública es que incumpla la propia ley, porque no sería ni justo, ni ético, ni mucho menos legal. Es que no tengo que recriminarle nada, al revés... tengo que agradecerle la máxima disposición que ha tenido Gema en este aspecto. Pero es evidente que, por muchas reuniones que hagas, no lo van a 'colocar' mañana porque es imposible cumplir los plazos legales para hacerlo. Esto no es la España de hace 40 años; ahora hay leyes que cumplir, que yo tengo que cumplir, y los ayuntamientos también.

. ¿Estaba sorprendida, molesta...?

Me imagino que en su fuero interno, eso tendrá que decirlo ella, pues sabe que no son noticias agradables. Que al final una federación tenga que renunciar a un partido aquí... Pues bueno, me consta que el ayuntamiento quiere ponerle remedio, pero el problema es que hemos llegado un poco cortos de tiempo. Si hubiera sido a más largo plazo no hubiera habido problema, pero no podemos acelerar lo que no podemos acelerar. Para ella, como para toda la ciudad, tiene que ser un disgusto también, es evidente.