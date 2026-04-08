Pedro López, periodista deportivo, sobre el Racing y José Alberto: "Este equipo es una romería defendiendo, se ha roto la madurez que había"

La mala racha del Racing, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, ha desatado la preocupación en el entorno racinguista. En la tertulia de 'Deportes COPE en Cantabria', Jaime del Olmo abrió el debate sobre el estado del equipo. Serafín Díez, reconocido aficionado verdiblanco, confesó sentirse "tocado y con miedo", mientras que el periodista deportivo Pedro López reconoció palpar un "derrotismo absoluto" en la calle, aunque se mostró personalmente menos pesimista.

Diagnóstico de la crisis: ¿físico o mental?

Para Serafín Díez, el problema principal es la irregularidad de un equipo capaz "de lo mejor y de lo peor". Aunque se declara un defensor del atractivo estilo de juego de José Alberto porque "hemos tragado tanto antifútbol", admite que esa propuesta les hace vulnerables. En su opinión, el factor clave para afrontar los ocho partidos que restan es la fortaleza mental: "creo que lo más importante es la cabeza".

Pedro López, por su parte, plantea dos dudas sobre el origen del bajón. Considera que puede deberse al cansancio de la última semana, con bajas y compromisos internacionales, o a una mala planificación física que se repite por tercera temporada. Si el equipo se desmorona físicamente, "es un problema de preparación del cuerpo técnico", aunque matiza que este año, al tener "mejores jugadores", el equipo podría "salir mucho mejor del entuerto".

José Alberto, en el punto de mira

El debate apuntó directamente al banquillo. Pedro López fue crítico con la fragilidad del equipo, afirmando que "el problema de José Alberto es que este equipo no defiende nada, es que este equipo es una romería defendiendo". Sostiene que el técnico ha perdido el equilibrio y la madurez que el equipo mostró a mitad de temporada.

José Alberto, en rueda de prensa tras el Andorra-Racing

Frente a las críticas, Serafín Díez pidió cautela y unidad, argumentando que no es momento de dudar del entrenador. "Cuando te están operando a vida o muerte, tú no cuestionas al médico que te está operando. Quedan 8 partidos...", sentenció, insistiendo en que cualquier análisis profundo debe llegar al final de la temporada. El periodista de COPE Álex García también llamó a la calma, recordando que el equipo seguirá teniendo "muchas posibilidades de subir a primera división".

Cuando te están operando a vida o muerte, tú no cuestionas al médico que te está operando..." Serafín Díez Aficionado del Racing, sobre si sería necesario cesar a José Alberto

La afición y la cantera, otros focos de debate

El comportamiento de la afición también fue objeto de análisis. Mientras Jaime del Olmo elogiaba la madurez de la grada y el disfrute del "camino", se preguntaba si no haría falta "un poquito más de mano dura". Pedro López atribuyó la "complacencia" del público al recuerdo de la casi desaparición del club, lo que genera un deseo de apoyar en los malos momentos, aunque él "no hubiese aplaudido" tras la derrota en Andorra.