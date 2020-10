Patrick Soko, presentado como jugador del Racing: "Por fin estoy aquí; ahora todo depende de mí en el césped"

Casi un mes después de anunciar su fichaje, el Racing pudo presentar este jueves a Patrick Soko. El extremo camerunés llega para ser un jugador desequilibrante por banda derecha, aunque llega falto de ritmo de juego. No obstante, tiene ya tramitados todos los papeles y permisos pertinentes (también su ficha) para poder ayudar desde este mismo fin de semana en Lezama contra el Athletic "B".

Puedes escuchar la presentación oficial de Soko pinchando debajo de la fotografía .

Soko: "Quiero agradecer al club todo el esfuerzo que ha hecho para que yo esté hoy aquí. Por fin estoy aquí. Vengo a dar lo mejor de mí y creo que en este equipo puedo conseguir crecer y alcanzar el objetivo del ascenso. Para mí estar aquí es una oportunidad muy grande; el Racing es un club grande y cualquier niño de mi país quiere jugar en equipos así. Es cierto que llevo mucho tiempo sin jugar partidos pero me he estado entrenando con un preparador físico; sé que no es lo mismo que entrenar con un equipo, pero estoy seguro que pronto podré alcanzar mi nivel para poder ayudar al equipo. Por mí, estoy a disposición del entrenador para el partido del domingo".

Pedro Menéndez: "Desde ayer (miércoles) la ficha está activa, así que si el entrenador así lo considera podría jugar el domingo. Acaba de llegar, tiene que aclimatarse, pero estamos seguros de que en muy poco tiempo podrá competir a gran nivel. ¿Cómo le sondeamos para ver si podíamos ficharle? Bueno, nos llegaron informes muy favorables de Patrick, vimos muchos partidos... Amorrortu conocía a gente muy cercana del jugador, y decidimos que era un buen perfil para uno de los puestos que necesitábamos reforzar del equipo".