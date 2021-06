"Para muchos la palabra dada no tiene valor y dio una excusa barata... Pecamos de ingenuos sin tener su firma"

El C.D. Laredoanunció hace dos semanas que Aitor Calle sería su nuevo entrenador, y que el de Deusto iniciaría su labor como técnico del 'Charles' el 1 de julio, ya que hasta el 30 de junio seguía vinculado al Haro Deportivo (con el que no quiso renovar, provocando una salida poco amistosa). Por tanto, oficiosamente Aitor Calle ya estaba perfilando la plantilla pejina mano a mano junto a Manu Valle, director deportivo, aunque 'oficialmente' esta labor no podía ser pública dado que hasta final de este mes el vasco aún tenía contrato en vigor con los jarrilleros.

Lo que nadie esperaba es que, de buenas a primeras, Aitor Calle dejara en la estacada al Laredo para firmar por uno de los rivales que se encontrarán la próxima temporada en 2ª RFEF, el Sestao River. Situación inesperada y que pilló por sorpresa a toda la directiva del 'Charles', como reconoce el propio presidente José Miguel San Román a Jaime del Olmo en una charla en “Deportes Cope Cantabria”: “Eso quisiera saber yo, qué ha podido pasar... No lo esperábamos en absoluto, no había ningún indicio de que esto pudiera suceder”.

Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

San Román relata así cómo se produjo el abrupto final entre Aitor y el club cántabro: “El domingo por la noche este hombre llamó al director deportivo Manu Valle y la explicación que le da es una excusa barata. Yo entiendo que a él le habrán hecho una buena oferta en el Sestao, o que para él es más importante. Al final esto demuestra que para muchas personas la palabra dada no tiene valor, y a nosotros nos hace ver que no podemos pecar de ingenuos, que se puede dar una palabra pero que también hay que firmar”.

¿POR QUÉ NO ESTABA FIRMADO EL CONTRATO?

Una de las claves en este asunto radica en las razones por las que aún no se había producido la firma del contrato, a pesar de haber anunciado el acuerdo hace dos semanas: “Yo le había hecho llegar el contrato y todo, ya estaban pactadas las condiciones económicas y deportivas, dándonos el ok y la aprobación por parte de él (Aitor), pero es que yo además de ser el presidente del Club Deportivo Laredo me dedico a trabajar en lo que me gano la vida, y aún no habíamos podido coincidir, porque cuando yo iba al estadio por la tarde él ya se había ido antes. Así que no pudimos firmar el contrato".

"El último fin de semana me comentó que tenía un problema familiar de salud que le había surgido con la madre, y que tenía que irse unos días a Soria y estar allí; pero que a la vuelta firmaba sin ningún problema. Para nosotros tampoco era una cosa que nos corriera mucha prisa, porque todo el mundo estaba convencido de que él era el técnico del Laredo, y porque así lo estaba demostrando trabajando, en todas las reuniones que mantenía con cuerpo técnico, jugadores, y todo el mundo...”.

RAÚL PÉREZ NO PODRÁ REGRESAR AL LAREDO. ¿Y AHORA QUÉ?

José Miguel San Román quiere pasar página inmediatamente, y el club está trabajando a contrarreloj para encontrar al nuevo entrenador; nombramiento que se producirá más pronto que tarde: “Esto es un bache dentro del camino, lógicamente ahora tenemos que darle prioridad absoluta a la búsqueda de un nuevo entrenador cuando pensábamos que ese paso ya estaba superado, pero no te puedes hacer idea de la cantidad de nombres que están surgiendo, de todas las clases y de todos los colores... Tenemos en mente entrenadores que en su momento habíamos aparcado, y no podemos demorarlo mucho tiempo; de hecho espero tenerlo resuelto esta semana”.

Cuestionado por Raúl Pérez, extécnico del Laredo que dejó un gran sabor de boca (se comprometió con el Formentera ascendiendo al Laredo de Tercera a Segunda B), San Román lamenta que “se ha desvinculado del Formentera, que era uno de los lastres que tenía para poder firmar con nosotros, pero lo ha surgido una opción de vincularse a la estructura de un club profesional, por lo que es una posibilidad que no manejamos”.