Paco Liaño, exjugador de Racing y Deportivo, se moja con el polémico arbitraje del Dépor-Mirandes: "Claramente..."

Paco Liaño, exportero y colaborador de COPE, ha analizado este miércoles 22 de abril en "Deportes COPE en Cantabria" la actualidad del Racing, mostrando su sorpresa por el reciente cambio en la portería y valorando la privilegiada situación del equipo en su lucha por el ascenso a Primera División. Liaño ha repasado también la polémica arbitral que rodea la competición.

Un cambio 'injusto' en la portería

El exportero se ha mostrado "muy sorprendido" por la arriesgada decisión de José Alberto de sentar a Ezkieta en los dos últimos partidos (Almería y Real Sociedad "B") para dar entrada a Simon Eriksson. Para Liaño, el cambio no fue justo: "Creo que Jokin Ezkieta ha sido, y es, uno de los principales baluartes de este equipo". Considera que la suplencia podría haber generado "un problema importante" si el nuevo portero hubiera fallado.

Creo que Jokin Ezkieta ha sido, y es, uno de los principales baluartes de este equipo" Paco Liaño Exjugador del Racing y colaborador de COPE

Sobre Eriksson, Liaño ha comentado que se le ve "muy integrado, como con ganas de transmitir", pero ha señalado una debilidad: "Su juego de pies no transmite mucha confianza", ha afirmado, apuntando que sus compañeros "apenas le conceden balones atrás, quizá no os hayáis dado cuenta de ese detalle...". Aun así, respeta la decisión del técnico, pero reitera su apoyo a Ezkieta, quien cree que "ha pagado un poco una situación que él, desde luego, no ha generado".

COPE Cantabria Paco Liaño, junto a Jaime del Olmo en la cabina de COPE en El Sardinero

La polémica arbitral

En relación con la polémica arbitral del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Mirandés, Liaño ha sido claro al afirmar que "el Dépor se vio beneficiado por el arbitraje". Ha destacado como jugada clave "el penalti sin expulsión" del portero local, una acción que, en su opinión, "condiciona el desarrollo del partido".

Liaño ha extendido su crítica a la falta de un criterio unificado en el videoarbitraje: "Las intervenciones del VAR son especialmente polémicas, porque es que no se aplica siempre el mismo criterio", ha lamentado. Pese a todo, cree que al final de la temporada los errores se compensan: "A estas alturas del campeonato las decisiones arbitrales yo creo que se compensan, un día te quitan, y otro día te dan".

A estas alturas de la liga, las decisiones arbitrales se compensan... Un día te quitan, y otro día te dan" Paco Liaño Exjugador del Racing y colaborador de COPE

El Racing depende de sí mismo

A pesar de las polémicas externas, Liaño ha subrayado que lo mejor para el Racing es su independencia: "Es el único equipo que tiene una cierta ventaja, que depende absolutamente de sí mismo", ha explicado. Por ello, considera que lo mejor es que "no nos estemos fijando en lo que hacen los rivales, y sí en nuestra trayectoria, que ahora mismo es de auténtico privilegio".

LaLiga El Racing celebra uno de los goles que marcó al Castellón en la primera jornada de la Liga 25-26

El exportero se ha declarado "muy satisfecho con la trayectoria general del equipo", aunque ha admitido que hay aspectos a corregir como "el riesgo que asume el equipo en la mayoría de los partidos". Ha identificado un "punto de inflexión muy importante" tras la derrota en Andorra, donde el equipo dio "unas muestras tremendas de madurez" sin renunciar a su "modelo de juego".

Finalmente, Liaño ha desaconsejado analizar el calendario o "hacer las cuentas de la lechera", ya que "todas las semanas hay sorpresas". Su recomendación es adoptar la filosofía de "partido a partido", consciente de que el Racing tiene la oportunidad de asegurar su objetivo por méritos propios en las seis jornadas que restan.