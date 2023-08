Nace el primer equipo de ParaSurf de chicas con discapacidad: "Los problemas desaparecen en el agua"

La “Fundación También” y “Almar Consulting” presentarán este miércoles 23 de agosto el primer equipo femenino de ParaSurf, desde las 10:30 horas en el Centro de Surf de Somo (Calle Las Quebrantas 14). Contarán con una madrina muy especial, la actriz santanderina Marta Hazas.

Participar en competiciones deportivas visibiliza la realidad de la mujer deportista y la posiciona en igualdad de condiciones respecto al hombre; por eso surge este proyecto. El objetivo es mejorar la autonomía y la sociabilización de las mujeres con discapacidad y dar la oportunidad de conocer y practicar el parasurf a todo aquel que ignoraba la posibilidad de realizar y competir en este deporte.

El equipo femenino de ParaSurf surge enmarcado en los proyectos de mujer y deporte que la "Fundación También" viene fomentando de forma pionera desde el mismo momento de su creación en 2001, con iniciativas ya exitosas como el equipo femenino de competición de Esquí Adaptado.

¿CÓMO SURGE?

El germen del equipo de ParaSurf ha sido la existencia de unas chicas prometedoras que han demostrado su interés por este deporte dentro y fuera de la escuela de Surf de la "Fundación También". Por este motivo, la fundación quiere seguir siendo parte de su camino, y proporcionarles un equipo técnico para que consigan cumplir sus sueños deportivos. La forma de lograrlo es haciendo posibles sus entrenamientos y ayudándolas en sus competiciones nacionales e internacionales, con recursos personales y materiales. La idea es que este equipo sirva en un futuro como cantera, pues se dará la oportunidad de formar parte de él a nuevas promesas del ParaSurf.

Las dos primeras competiciones, siendo ya un equipo, ha sido en el Campeonato de Europa de Parasurfing (EuroParaSurfing 2023) y el Parasurf League (PLS), que se saldaron con nada menos que 6 medallas de oro.

COMPONENTES:

Las 5 deportistas que forman parte de este primer equipo femenino de ParaSurf son:

Paloma Oñate: Tinerfeña, inquieta, practicante de varios deportes como la vela o el piragüismo. La adrenalina que supone estar sobre una tabla de surf la hizo decantarse por esta modalidad. Este equipo e iniciativa cree que "ha dado en el clavo", porque le proporciona "toda la ayuda que necesitaba" y le va a facilitar más horas en el agua. Su objetivo es llegar a la final del Mundial: "El surf es el ejercicio más completo; explota las capacidades físicas de cada una, y las condiciones del mar las mentales... Saca lo mejor de ti".





María Díaz: Tras ver cómo surfeaban su tío y hermano, ella no era consciente de que también podía practicarlo. Hacerlo le ha cambiado la vida; hacer deporte le ha ayudado físicamente y cree que es una responsabilidad hacer que mucha más gente con discapacidad lo conozca. La formación de este equipo le garantiza entrenar más y más a fondo, sin olvidarse de pasar tiempo en buena compañía: "Todo es probarlo. Los límites nos los ponemos nosotras, y si intentas surfear lo conseguirás, porque siempre hay ayudas y, además, ganas autonomía".





Audrey Pascual: Comenzó a surfear hace tres años, en 2020. Desde entonces ha ido subiendo posiciones en el Mundial. Quiere ganar el oro en la máxima competición internacional, pero hasta ahora siempre había echado de menos un entrenamiento profesional. Por eso cree que esta iniciativa le va a ayudar mucho en ese gran objetivo. También intuye que se logrará dar visibilidad a este deporte para que más chicas lo practiquen. Además, piensa que será un buen impulso para este deporte: "El surf es para todos, y en la competición hay un montón de categorías para que cualquiera pueda disfrutarlo, sea cual sea su discapacidad".





Mara Zabala: Le gusta mantenerse activa y en contacto con la naturaleza: "la práctica del surf te mantiene en forma, y la sensación de coger una ola es brutal...". Para ella, formar un equipo es importante porque se necesita ayuda para llegar al agua, y su objetivo es disfrutar y llegar a ser lo más independiente posible para remontar y coger la ola, y que este deporte llegue algún día a ser paralímpico: "El surf tiene muchos alicientes, viajas y conocer gente. Hay muy buen ambiente con personas muy dispuestas a compartir y ayudar".





Mireia Cabañés: Con el objetivo de que en 2028 este deporte esté en la Paralimpiada de Los Ángeles, esta valenciana ya ha logrado una medalla de oro en el Europeo, otro primer puesto en el Campeonato de España, además de una plata en el Mundial. La creación del equipo le viene como anillo al dedo, ya que "lo necesitaba para tener ayudas que me hagan mejorar deportiva y personalmente". Para ella, esta iniciativa es una oportunidad para que más mujeres practiquen un deporte hasta ahora minoritario. Les aconseja que "no tengan miedo, que el agua no entiende de límites. El surf me ayuda con la rehabilitación, y a nivel psicológico es mi base de energía y positividad. Los problemas desaparecen en el agua".