Menéndez y su salida del Racing si Solabarrieta es cesado: "Tengo un jefe... Veo a Aritz y Amorrortu fuertes"

El secretario técnico del Racing, Pedro Menéndez, se presentó solo en la rueda de prensa de presentación oficial de Riki como nuevo jugador verdiblanco (cedido hasta final de temporada por el Oviedo, pero con una opción de continuar en el club cántabro si el Racing logra ascender a Segunda y el Oviedo comunicara en un plazo marcado que no cuenta con él). Este jueves no estaba el estratega Amorrortu junto a él, para dar la cara por la grave situación deportiva que sufre el primer equipo. Armado únicamente con su paciencia y encaje a las preguntas lanzadas por los medios de comunicación, Pedro sembró la duda respecto a la continuidad de Solabarrieta en el banquillo verdiblanco: "Está claro que en el fútbol vives por los resultados, y está claro que los de Aritz no son buenos. Tienes que tener controlado el mercado, pero mi única cosa en la cabeza es la victoria en Vitoria...". Pasapalabra. Larga cambiada para tratar de desviar la atención hacia otro asunto.

Puedes escuchar la serie de preguntas y respuestas sobre el futuro de Solabarrieta y la comisión deportiva pinchando debajo de la fotografía .

Respecto a su propio futuro como secretario técnico, y si saldría del club si se cesa a Aritz, Pedro repartió responsabilidades: "Aquí somos una comisión deportiva; yo soy parte importante de esa comisión pero no estoy solo. Tengo un jefe... En lo único que pienso es en sacar adelante el partido del Alavés". En cada respuesta, el mismo final: pensar en el partido de este domingo.

También había que preguntarle qué criterios habían cambiado en la comisión deportiva para cesar a Rozada con solo una derrota, y mantener en su puesto a Solabarrieta con 4 puntos sumados de 15 disponibles: "No es que haya un cambio o no cambio... El futuro más cercano que tenemos, con tres entrenadores, reflejó que al final los mejores números fueron los de Ania. Es cierto que los de Aritz no son los esperados. Pero he visto ante el Portugalete un equipo con alma, y el otro día ante el Athletic B un equipo que ha crecido". Si Pedro lo ve así, es que el Racing tiene un grave problema para analizar la evolución de un equipo que, más allá de alma, necesita puntos y rendimiento inmediato.

Y una de las preguntas más directas obtuvo una respuesta ambigua por parte de Menéndez: Saber si está ligado el futuro de Amorrortu en el club al hipotético cese de Solabarrieta como entrenador racinguista: "No lo pienso... Veo a Amorrortu como una persona con mucha experiencia, le veo muy fuerte, con muchas ganas; y a Aritz también con mucha fuerza. He visto los entrenamientos y veo a los dos con mucha fuerza para cambiar la situación y de seguir al frente".