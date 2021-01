Mateo García deja el banquillo de la Gimnástica por motivos personales

Mateo García ha comunicado a la Gimnástica que se va. Que deja el banquillo blanquiazul por motivos personales. Al menos eso es lo que reza la nota oficial remitida a los medios por el departamento de comunicación del club torrelaveguense:

"Mateo García y la Real Sociedad Gimnástica separan sus caminos en el inicio del año 2021. El técnico salmantino, una vez que se ha reincorporado al trabajo junto a la plantilla, ha trasladado a la Junta Directiva y a la Dirección Deportiva su intención de abandonar el banquillo torrelaveguense por motivos puramente personales.

García, que ha estado casi 365 días al frente del decano cántabro, se ve obligado a renunciar a su cargo por una cuestión familiar. En su estancia en Torrelavega, ha dirigido al equipo en un total de 20 partidos repartidos entre la temporada regular 2019/20, el play off de ascenso disputado el pasado mes de julio y la campaña 2020/21, donde el equipo marcha en la tercera posición del subgrupo A de 3ª división. A sus órdenes, la Gimnástica sumó un total de once victorias, siete empates y dos derrotas.

Desde la Real Sociedad Gimnástica, queremos agradecer a Mateo García su profesionalidad mientras estuvo al frente del banquillo blanquiazul y, de igual manera, le deseamos la mejor de las suertes tanto en el plano personal como profesional".

PROBLEMAS EN EL VESTUARIO

No obstante, y sin entrar en detalles, era un secreto a voces que la relación de Mateo con varios pesos pesados del vestuario gimnástico no era muy cordial. Discrepancias técnicas y de minutos jugados supusieron una grieta cada vez más grande en un grupo que no había iniciado nada bien el campeonato liguero en Tercera División, vital para lograr este año el ansiado ascenso a lo que será la nueva 2ª División RFEF, la cuarta categoría nacional del fútbol español.