Martija: "Tenemos claro hacia dónde queremos ir, fichar jugadores y personas con hambre, que nos convenzan"

Mientras la temporada poco a poco va cogiendo forma con respecto a lo que se espera de la planificación deportiva del Racing, los actores que van a participar en la que esperemos que sea la temporada de consolidación del club en su retorno a Segunda División. Tras el ansiado ascenso conseguido el pasado 1 de mayo, la continuidad de Guillermo Fernández Romo estaba asegurada, y faltaba confeccionar el resto de pertenecientes a la parcela deportiva.

Es por ello, por lo que la de hoy era una jornada importante, la del lunes 4 de julio en el Racing. Se abre una nueva etapa en el ámbito deportivo con la llegada de Mikel Martija, que fue presentado oficialmente en la sala de prensa de Los Campos de Sport de El Sardinero. Flanqueado por el presidente Alfredo Pérez y el vicepresidente Pedro Ortiz, Mikel se mostró ilusionado con la oportunidad que le brinda el Racing para seguir creciendo profesionalmente. Humilde, de buen talante, conciliador, le gusta trabajar en equipo y delegar responsabilidades en su equipo de trabajo.

Hubo muchos nombres propios que se pusieron encima de la mesa en la larga comparecencia de Mikel y Alfredo, que puedes escuchar íntegramente pinchando debajo de la fotografía . El de Jokin Ezkieta, guardameta desvinculado ya del Athletic de Bilbao y que podría anunciarse su fichaje en las próximas horas.

A su vez, este lunes arrancaba con la noticia de que ya sabemos los primeros horarios del equipo cántabro en los tres primeros partidos de esta temporada en La Liga Smartbank. Como ya sabíamos, el año futbolístico arranca con el Racing recibiendo en El Sardinero al Villarreal B, y lo hará el domingo 14 de agosto a las 17:30. Mismo horario que quedará reproducido en la jornada 3, cuando el Real Oviedo regrese a Santander por un partido oficial, el día 28 de agosto.

