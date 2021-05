Manu Calleja: "¿Yo al Racing...? Vamos a ser serios y dejarnos de rumores e historias. De momento no hay nada

Era muy difícil para el presidente del C.D. Laredo José Miguel San Román y el director deportivo del club pejino Manu Valle explicar públicamente los motivos para no ofrecer la renovación para la próxima temporada a Manu Calleja. El técnico de Beranga ha liderado desde el banquillo de San Lorenzo una campaña histórica, la primera en la que el 'Charles' logra mantenerse brillantemente en Segunda B, de forma holgada y sin sufrir el tan temido grupo que pelea por eludir las plazas de descenso a Tercera División.

Lo intentaron, y tras una larga comparecencia de unos 45 minutos, simplemente se deduce que la primera plantilla necesita "un giro de timón", según el presidente. "No busquéis cosas raras, una riña o algo parecido... que no, que es muy sencillo. Manu ha hecho una grandísima temporada pero consideramos que él va a un nivel y nosotros vamos por otro camino. Estoy convencido de que Manu tendrá ofertas de algún club de 1ª RFEF, y nosotros de momento no llegamos a ese nivel. Ojalá en un futuro sigamos progresando y que volvamos a encontrarnos".

En la misma línea va el director deportivo Manu Valle: "Calleja es una gran persona, lo vive desde la pasión. No solo ha cumplido con los objetivos, sino que ha dotado al club y a los jugadores del compromiso, la garra, y lo que significa el 'Charles' transmitiendo el amor por el escudo. Nos ha dado todo lo que necesitábamos en esta temporada tan complicada. Nuestra relación profesional ha sido llevada al máximo, y lo que se le pidió (implicación, intensidad...) lo ha conseguido con creces. No solo me llevo un gran técnico sino una gran persona. Ha conseguido algo que nunca vi antes en este club: que los capitanes sean de verdad capitanes y den un paso al frente, cuando la imagen que se tiene de los capitanes de un equipo es la de ser los que vienen a negociar las primas..."

Aunque no se especificó en la rueda de prensa, quizá el sentir del club es que para el futuro nuevo proyecto 21-22, el técnico que se siente en el banquillo, además de ser un gran motivador grupal en los entrenamientos y partidos, sus criterios metodológicos en el día a día vayan vinculados a un trabajo exhaustivo, individualizado para cada futbolista en todo momento, con el objetivo de hacerle ver de forma clara mediante charlas y muestras audiovisuales los errores a corregir.

EL ADIÓS DE CALLEJA Y EL RACING

Manu Calleja fue un auténtico señor en su despedida. Se acordó de todos los que le han ayudado en mayor y menor medida en este inolvidable año en el Laredo; también quiso desmentir que tuviera problemas con algunos jugadoresdentro del vestuario (puedes escuchar parte de la comparecencia pinchando debajo de la fotografía), pero reconoció que no se esperaba la decisión del club. "Respeto la decisión, tras una temporada histórica. Merecemos una foto ahí arriba en la pared firmada por todos... He cumplido un sueño. Por mí hubiera continuado. Sé que el reto el año que viene hubiera sido difícil, pero quería seguir creciendo junto al club".

Respecto a los rumores que lo podrían situar en la órbita del Racing la próxima temporada, Manu soltó un sonoro "¡Ja!"... para luego explicar que no hace caso a la rumorología desatada en redes sociales: "Mira, vamos a ser serios y dejarnos de rumores, redes sociales y estas historias... A día de hoy tengo que finalizar aquí mi contrato, de momento no tengo nada y es difícil en estas fechas en las que estamos. Yo quiero trabajar, he cogido las maletas muchas veces; soy cántabro y he ejercido de cántabro fuera aunque es cierto que por una connotación personal intentaré priorizarla por encima del fútbol. Las opciones que me puedan salir intentaré que sean lo más cercanas posibles".