Loza, sobre Romo: "Si todos ponemos de nuestra parte todo irá mejor; son diferencias de opinión, sin más..."

El entrenador del Rayo Cantabria, Ezequiel Loza, repasó en "Deportes Cope Cantabria" la eliminatoria que le medirá este fin de semana al Real Murcia, en el intento del equipo dependiente del Racing de ascender a Segunda RFEF. Pero aprovechando que en esa misma jornada el club había anunciado la llegada de Manu Fajardo como nuevo secretario técnico, Jaime del Olmo quiso conocer la valoración de Loza al respecto. También le preguntó por su relación con el técnico del primer equipo racinguista, Guillermo Fernández Romo. Recientemente, el madrileño reconoció que entre los dos había una "falta de comunicación"; de cara a la próxima temporada, es imprescindible sentarse y solucionar los problemas que pudiera haber.





" NO CONOZCO A FAJARDO, SÉ LO QUE PONE EN LA NOTA OFICIAL "





. ¿Qué le parece la llegada al Racing de Manu Fajardo?

Bueno, es que no me ha dado tiempo a conocerle; sé lo mismo que el resto de la gente, lo que he visto en la nota de prensa. Pero lo que hablamos siempre... todo el mundo que venga al club a sumar, estamos encantados de acogerles y darles la bienvenida. No te puedo decir más porque no le conozco.

. Romo reconoció que había una falta de comunicación entre ustedes. ¿Están trabajando para solucionarlo y limar asperezas?

Bueno, a ver... sí; no hay ningún problema. Si todos ponemos de nuestra parte todo irá mejor, pero es que yo parto de la base de que tiene que haber una persona en el club que sea quien mida y gestione a los canteranos. Al final el entrenador del primer equipo y del filial no deberíamos ser esa figura que gestione a los chicos. Me refiero a las subidas al primer equipo, a cuánto tiempo, a cómo, a si jugar... Yo creo que el club tiene que velar por sus valores, y esos valores son sus canteranos; y tiene que ser una persona de club la que lo haga. Sin más, simplemente es una diferencia de opinión.

. O sea, que llegue una especie de juez que objetivamente decida lo mejor para el club, porque cada entrenador tirará por lo mejor para su equipo y sus necesidades...

. Claro, así de fácil. Pero a ver, no solo la necesidad del Rayo... En el club y en el Rayo siempre todos estamos al servicio del primer equipo, por supuesto. Me refiero al bien de los canteranos, a su proyección, a que no se estén dos meses sin jugar... A todas esas cosas que son importantes en un chico de 18 años, y que creo que este año tenemos que mejorarlas, simplemente.