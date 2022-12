José Alberto: "Soy un hombre de club; voy a matar por el Racing trabajando las 24 horas del día"

El nuevo entrenador del Racing, José Alberto López, ha asegurado que es un "hombre de club" y que "voy a matar" por el club racinguista, cuya situación ve "difícil, pero no dramática", por lo que confía en cumplir el objetivo de permanecer en Segunda División.



Tras la destitución de Guillermo Fernández Romo el pasado domingo, José Alberto, que ha sido presentado este miércoles en Los Campos de Sport de El Sardinero, llega al banquillo del Racing con optimismo, esperanza y convencido, sobre todo, porque es un "club histórico" y con un estadio que goza de un ambiente "maravilloso".



"No es una situación dramática, pero sí va a ser una situación difícil; vamos a tener que remar todos en la misma dirección", ha subrayado el entrenador, que en su primera sesión de entrenamiento con la plantilla del Racing, se encontró "un vestuario bajo de ánimo y triste". "Ahí es donde entra nuestro trabajo. Hoy ya hemos visto otra cosa, más alegres...", ha enfatizado.



El nuevo entrenador del Racing, que ha dirigido 115 partidos en LaLiga SmartBank, se estrenará en el banquillo de la escuadra cántabra en el encuentro que el conjunto racinguista disputará ante el Cartagena en el Estadio Cartagonova este sábado, 17 de diciembre, a las 18.30 horas. Podrás escuchar la previa y la narración del partido en directo a través de Cope + Cantabria (105.6 FM) y por streaming vía internet para todo el mundo.



Para ese partido espera que ya se vea alguna pincelada de lo que quiere para su equipo: fútbol "alegre", transiciones rápidas, dominio en lo posible del balón y llegar a portería contraria con muchos jugadores. Lo más importante, a juicio del técnico asturiano, es que el Racing sea "un equipo equilibrado". En este sentido, ha puesto el foco en el "déficit" goleador del equipo, que lleva nueve tantos en veinte partidos. "Toca corregirlo", ha dicho, antes de señalar, eso sí, que van a hacer suyo "el buen trabajo" en materia defensiva del anterior equipo técnico comandado por Romo.



"VENGO DE MAREO..."



Acompañado del director general, Víctor Alonso, y el responsable deportivo, Mikel Martija, José Alberto ha defendido su gusto por la cantera. "Vengo de Mareo", ha afirmado a una pregunta sobre si contará con los jugadores del Rayo Cantabria. Según ha dicho, no va a mirar "el DNI" de ningún jugador, sino su rendimiento, y si hay algún jugador del filial que "derrumbe la puerta", estará con el primer equipo. Eso sí, ha matizado que "en un futuro a corto plazo, lo que quiero es sacar el mejor rendimiento de los jugadores de la primera plantilla".



"Hoy he tenido la oportunidad de conocer Ezequiel (Loza, entrenador del Rayo Cantabria), ayer conocí a Oriol(segundo entrenador de Loza), me gusta trabajar en equipo. Soy un hombre de club y voy a trabajar por y para el Racing, matar por el Racing", ha recalcado.



MERCADO DE FICHAJES:



José Alberto, que asegura haber visto "casi todos" los partidos de Segunda, conoce "bien" a los jugadores del Racing, por lo menos "desde fuera". El nuevo entrenador cree que hay jugadores para poner su idea de fútbol en marcha y, a partir de ahí, decidirá junto al responsable de la parcela deportiva qué refuerzos hacen falta en el mercado invernal.



"El club ha hecho un trabajo durante estos meses para poder ampliar las posibilidades que tenemos a la hora de ir al mercado, ahora tendremos que ver lo que nos ofrece ese mercado", ha subrayado Martija, quien espera un mercado "lento" por la influencia del Mundial.



También han estado presentes en la rueda de prensa el segundo entrenador, el exjugador racinguista Pablo Álvarez, y el nuevo preparador físico, Daniel Salvador, que promociona desde el Rayo Cantabria.



TRAYECTORIA :



José Alberto López Menéndez nació en Oviedo (Asturias) el 21 de mayo de 1982, comenzó su carrera como entrenador en la base del Astur y en 2008 se incorporó a las secciones inferiores del Sporting.



El técnico promocionó dentro de la Escuela de Fútbol de Mareo y en 2016 tomó las riendas del filial rojiblanco, con el que logró ascender a Segunda B al final de ese curso y, en la siguiente campaña, clasificó al Sporting B para disputar el play off de ascenso a LaLiga SmartBank.



En noviembre de 2018, José Alberto fue nombrado entrenador del primer equipo del Sporting (debutó ante el Granada CF en Los Cármenes), al que dirigió 53 partidos, 49 de Segunda y cuatro de Copa del Rey.



El técnico asturiano entrenó al Club Deportivo Mirandés la campaña 2019/20, con el que obtuvo notables registros, pues finalizó décimo en la clasificación de LaLiga SmartBank con 54 puntos después de haber firmado un balance formado por 14 triunfos, 12 empates y 16 derrotas.



José Alberto dirigió la pasada temporada al Málaga durante las 24 primera jornadas de Segunda División.