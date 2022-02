Javi Vázquez, fichaje del Racing:"Puedo aportar un plus ofensivamente pero también soy buen lateral defensivo"

Javi Vázquez ya es nuevo jugador del Racing, cedido hasta final de temporada por el Ibiza, de Segunda División. Allí, ni con el anterior técnico ni con el actual, Paco Jémez, ha encontrado la continuidad y minutos que sí espera contar en el cuadro verdiblanco. El lateral zurdo, presentado oficialmente este martes 1 de febrero en la sala de prensa de los Campos de Sport de El Sardinero, agradece a Romo y Víctor Alonso la confianza depositada en él a pesar de las pocas oportunidades que ha tenido en el club insular: "Las conversaciones que hemos tenido se quedan entre nosotros; el técnico sabe de lo que soy capaz de hacer en el campo, y ahora me toca a mí demostra lo que valgo en el terreno de juego".

POR QUÉ EL RACING Y CARACTERÍSTICAS:

El sevillano, internacional Sub19 con España (compañero en la Selección de Pablo Torre), confesó que "El Racing es un club histórico, de Primera, y me hizo mucha ilusión que un club tan grande se fijara en mí para poder mostrar lo que puedo ser como jugador". También quiso agradecer al Racing "la paciencia que ha tenido conmigo, el saber esperarme, no ha sido fácil. Primero un cambio de entrenador en Ibiza cuando todo estaba hecho, luego tuve el Covid..."

Vázquez se define como un lateral "atrevido, puedo asociarme con los compañeros. Me gusta ser ofensivo, desbordar por banda y poner buenos centros; creo que esa es una de mis mayores virtudes". Ahondando en esa faceta ofensiva, que a priori no casa con el modelo de fútbol que persigue Romo como entrenador (donde prioriza la fortaleza defensiva sin muchas alegrías de los laterales en campo contrario), Javi se justificó afirmando que "también soy buen lateral defensivo; defensivamente también sé cumplir, cuando me defino como ofensivo es porque ahí es donde creo que tengo una virtud, y es el plus que puedo aportar en un equipo del centro del campo hacia adelante".

CÓMO ESTÁ FÍSICAMENTE Y TÉRMINOS DEL CONTRATO:

Javi Vázquez apenas ha contado con minutos esta temporada, por lo que es una incógnita saber si está preparado para cumplir con las espectativas depositadas en él desde el primer día; el saber si Romo podrá contar con él ya para el próximo partido contra la Cultural Leonesa este sábado 5 de febrero: "Físicamente me encuentro bastante bien, sin problemas, sin lesiones... Aunque no he contado con minutos llevo entrenando bien y sin lesiones toda la temporada. Estoy a disposición del míster para cuando lo crea oportuno, si entro en sus planes para el próximo partido estoy listo".

El lateral confirmó que llega al Racing solo hasta final de temporada, pero con matices: "A priori en una cesión pura, pero en el fútbol todo puede pasar, no sabemos lo que nos deparará el futuro; si ascendemos y estamos encantados tanto club como yo se hablará. Pero todo eso será más adelante...".