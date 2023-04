Horario y dónde ver y escuchar el Zaragoza-Racing: canales y dónde seguir online el partido de LaLigaSmartbank

Racing y Zaragoza se miden este fin de semana en La Romareda, en un partido con aroma a Primera División por los cuatro costados, pero con la cruda realidad asumida por ambos conjuntos de que el brillo de las estrellas de la máxima categoría es algo que se recuerda con nostalgia y una media sonrisa en la boca. Ahora toca fajarse y, al menos, verse las caras de nuevo la próxima temporada en LaLiga Smartbank. ESCUCHA AQUÍ EL ZARAGOZA - RACING EN COPE MÁS CANTABRIA

Una vez finalice el encuentro, tendrás las mejores jugadas a tu disposición. MIRA AQUÍ EL RESÚMEN DEL ZARAGOZA - RACING DE LALIGA SMARTBANK.

EN EL MEJOR MOMENTO:

Nunca una victoria fue tan balsámica. Cuando la necesidad apretaba al Racing, los cántabros desarbolaron al Albacete tras una gran primera parte, que alejaron de nuevo los fantasmas del descenso. Es cierto que los de José Alberto cierran los puestos de salvación, pero el triunfo ante los manchegos, unido a la derrota de la Ponferradina, hizo que la distancia con el infierno aumentara a los 6 puntos. A falta de 7 partidos, quien más quien menos hace ya sus cuentas de la lechera.

Pero la felicidad en el Racing no es completa. Es curioso como las azarosas lesiones han llamado a la puerta verdiblanca durante esta temporada; siempre se han acumulado en una única demarcación, dejando sin efectivos disponibles esa posición: Pasó en el lateral derecho, en el izquierdo, en la delantera, y ahora en el extremo derecho. La rotura muscular del indiscutible Mboulá abrió el casting hace 4 semanas. Yeray fue el primer candidato, Sangalli el segundo y Arturo Molina el tercero; pues bien, los dos últimos serán baja, por lo que quizá haya que regresar a la opción de utilizar al canterano. No apuesten sus ahorros a esta posibilidad, porque José Alberto podría adaptar a Juergen, Pombo (ilusionado en su regreso a casa), y Peque en el extremo, o incluso doblar lateral con Unai Medina por delante de un recuperado Dani Fernández (fue baja el último partido por molestias en el aductor).

En el resto del once titular no debería haber sorpresas, lo que funciona no se toca. Perfectamente podrían repetir los mismos que golearon al Albacete: Parera, Unai, Germán, Rubén Alves, Saúl, Íñigo Sáinz Maza, Aldasoro, Juergen, Íñigo Vicente y Baturina.

Y, cómo no, la afición racinguista se desplazará en masa hasta Zaragoza. Mínimo habrá 600 aficionados que agotaron las entradas enviadas a las taquillas de El Sardinero. Pero el horario y el desplazamiento invita a que muchos se desplacen por su cuenta, comprando la localidad por internet o en la misma Romareda. El Racing nunca caminará solo.

BUENA DINÁMICA MAÑA:

En cuanto al Zaragoza, Escribá y los suyos llegan al partido en un muy buen momento. Enlazan siete partidos sin perder, con 2 victorias y 5 empates. El triunfo del último fin de semana ante el Granada ha reforzado a los maños, que ya respiran tranquilos tras otra temporada donde un mal arranque cortó de raíz las aspiraciones de pelear por objetivos más ambiciosos. Grau y Bebé, renqueantes, se han recuperado y estarán disponibles. Preguntado en la previa si repetir el mismo once es una opción, Escribá no lo descartó para nada, reconociendo que "tengo la sensación de que si hubiera que hacer algún cambio, el que entre funcionaría realmente bien..."

ÁRBITRO:

El colegiado balear Mateo Busquets Ferrer dirigirá el encuentro entre el Zaragoza y el Racing, mientras que Gorka Sagués Oscoz, del comité vasco, estará en el VAR.





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO:

El partido entre cántabros y maños se disputará este sábado 15 de abril, a las 18.30 horas en La Romareda.

Se podrá seguir por televisión a través del canal La LigaSmartbank TV (canal 54 de Movistar).

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido.

Cope Más Cantabria ofrecerá la retransmisión en directo desde media hora antes, las 18:00 horas, en el 105.6 de la FM, y por internet por streaming para todo el mundo. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO

El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo a nivel nacional, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.