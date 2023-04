Horario y dónde ver y escuchar el Racing - Ibiza: canales y dónde seguir online el partido de LaLiga Smartbank

El Racing está surfeando la ola de la ilusión. Como si estuviera cabalgando "La Vaca Gigante" de Nano Riego, que hizo el saque de honor antes del partido ante el Granada. Sus últimos partidos en casa son sinónimo de fiesta, de comunión perfecta entre afición y equipo en busca de la tan ansiada permanencia en Segunda. Si el Málaga pelea por aferrarse a la categoría, el Racing le aguanta la mirada, mantiene la distancia en puntos, e iguala en pundonor, entrega y corazón.

Albacete y los nazaríes fueron las últimas "víctimas" del ejército de José Alberto, y los cántabros tienen ahora en su lista al Ibiza. Los baleares, que también se han negado en las últimas semanas a caer al pozo de Primera RFEF, vienen muy agobiados y virtualmente descendidos; para seguir con un mínimo hilo de vida deben ganar sí o sí este y los 4 partidos restantes, y esperar que el Racing no sume más puntos. Visto lo visto, muy improbable.

ESCUCHA AQUÍ EL RACING-IBIZA EN COPE MÁS CANTABRIA.





Una vez finalice el encuentro, tendrás las mejores jugadas a tu disposición. MIRA AQUÍ EL RESUMEN DEL RACING-IBIZA DE LALIGA SMARTBANK.

MALOS RECUERDOS:

Si nos remontamos al partido de la primera vuelta, con Guillermo Fernández Romo en el banquillo racinguista, los aficionados verdiblancos tuercen el gesto. No es para menos; el choque llegaba en plena racha negativa del madrileño (5 derrotas consecutivas) que se le llevó por delante dejando al equipo a tres puntos de la salvación. Ni qué decir tiene que el cambio ha supuesto un vuelco a la situación del Racing.

En Can Misses el Racing fue timorato, perdió por expulsión injusta a Sekou Gassama (por pisar sin intención para no desequilibrarse a un rival que le había entrado a ras de hierba para robarle el balón) y cayó derrotado por un ridículo penalti en el último minuto del tiempo añadido, al impactar un envío desde la banda en el codo de Satrústegui, que acompañaba a la carrera y que ya estaba de espaldas al balón. Cosas de Sagués Oscoz y el VAR...

AFICIÓN VOLCADA:

Ahora la película es distinta y el Racing saldrá a morder. Bien arriba para que desde el primer minuto el Ibiza sepa que los puntos tienen que quedarse en casa. Además, José Alberto recupera a toda su plantilla, incluido Rubén Alves (solo es baja por lesión Bobadilla, aunque este jueves ha sido el primer día de la temporada que ha hecho el trabajo de entrenamiento junto al resto del grupo); Parera e Íñigo vuelven tras su sanción, Arturo Molina regresará a la convocatoria, y Mboulá podría tener minutos tras un mes lesionado. El sudoku del once inicial lo debe resolver el técnico asturiano porque todos sus jugadores han hecho méritos para seguir contando con su confianza. ¿Quién quita ahora a Peque, Unai Medina, o Juergen...?

Por si esto fuera poco, la promoción del club para que sus abonados puedan comprar dos entradas adicionales por 15 euros ha sido un éxito. Eso, y el boca a boca entre la gente de que ir ahora a ver al Racing al campo es una pasada... No se descarta que se roce el lleno en El Sardinero (que no haya papel no quiere decir que luego acudan todos los abonados), pero lo que sí está garantizado es que a los jugadores les llevarán en volandas desde la grada.

"NO ESTAMOS TAN ANIMADOS":

El Ibiza llega a Santander tras perder los últimos tres partidos. Lógicamente, su estado de ánimo no es el mejor, reconocido en sala de prensa por el propio Lucas Alcaraz: "No puede ser el mismo porque si no sería un ejercicio de irresponsabilidad; hay que buscar la motivación en base a la profesionalidad y la disciplina. Evidentemente no estamos igual de animados que otras semanas, pero debemos jugar a máxima intensidad, la máxima atención y la máxima energía. Hay que seguir siendo igual de competitivos aunque sepamos que el plan trazado no va a ser posible. Sé lo que significan estos partidos, sé lo que significan estos momentos y yo quiero terminar contento con mi trabajo y con los mejores resultados posibles".

ÁRBITRO:

El colegiado castellanoleonés Óliver de la Fuente Ramos dirigirá el encuentro entre el Racing y el Ibiza, mientras que Daniel Ocón Arráiz, del comité riojano, estará en el VAR.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO:

El partido entre cántabros e ibicencos se disputará este viernes 28 de abril, a las 21.00 horas en El Sardinero.

Se podrá seguir por televisión a través del canal La LigaSmartbank TV (canal 54 de Movistar).

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido.

Cope Más Cantabria ofrecerá la retransmisión en directo desde media hora antes, las 20:30 horas, en el 105.6 de la FM, y por internet por streaming para todo el mundo. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO

El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo a nivel nacional, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.