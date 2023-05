Horario y dónde ver y escuchar el Oviedo-Racing: canales y dónde seguir online el partido de LaLiga Smartbank

Oviedo y Racing miden fuerzas en el Carlos Tartiere este fin de semana, con los dos clubes salvados matemáticamente. El encuentro entre verdiblancos y azulones ha sido declarado de ‘Alto Riesgo’ por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, pero aun así la afición racinguista volverá a acompañar al equipo en el último desplazamiento de la temporada. Durante esta semana se dispensaron en El Sardinero 549 entradas de las 1.000 enviadas a Santander por el club asturiano.

PLÁCIDA SALVACIÓN:

La vida se ve mejor de vacaciones, tumbado en una hamaca con un zumo de frutas a la orilla del mar en un día soleado, que siendo lunes en una jornada lluviosa vendiendo enciclopedias a puerta fría. Dónde va a parar... Sé que la comparación es exagerada y que no se ajusta a los parámetros deportivos de este fin de semana en el Tartiere, pero es que no me negarán que el Racing afronta este duelo contra el Oviedo de la misma forma que si aún necesitara los 3 puntos en juego para salvarse en Segunda. Para nada.

El éxtasis vivido tras ganar al Eibar en El sardinero fue la culminación de una obra maestra de José Alberto, auténtico líder del Racing desde su desembarco en el cuadro verdiblanco a mitad de temporada. Por fin, un remiendo en el banquillo surte efecto. Desde su llegada, el Racing ha logrado 33 puntos, los mismos que Alavés y Las Palmas, números de fase de ascenso porque solo Granada (37) y Albacete (34) han conseguido más.

El Oviedo también experimentó el placer de dar un giro de timón mediado el mes de octubre, cesando a Bolo por los malos resultados y llamando a un ex del Racing (tanto en el campo como en el banquillo) Álvaro Cervera, para que recondujera la situación. Y vaya si cumplió... El extécnico del Cádiz no solo salvó a los carbayones, sino que ha estado a punto de meterles en la pelea por entrar en el play-off de ascenso a Primera División, opción que se desvaneció matemáticamente este pasado fin de semana tras empatar en el derbi contra el Sporting (1-1).

MERECIDAS ROTACIONES:

José Alberto ha sido un técnico valiente. Desde su llegada, escogió a varios jugadores que apenas habían contado para Romo como referentes en su equipo titular: Dani Fernández, Germán Sánchez, Saúl y Aldasoro ocuparon los puestos de Unai Medina, Pol Moreno, Eneko Satrústregui y Fausto Tienza.

Pero ninguno se dejó llevar; todos se unieron a la causa. Jugando más o jugando menos, el 'ejército' de José Alberto permaneció unido, combatiendo duramente contra viento y marea hasta lograr el objetivo de la permanencia. Ahora toca recompensar a los peones que perdieron su plaza en primera línea de batalla. Es lo justo, y José Alberto lo sabe.

Además, no hay que forzar a los que están 'tocados'. El capitán Íñigo ya ha reconocido públicamente que echa el freno para tratar de solucionar de la mejor forma posible sus molestias en la rodilla. Tiene toda la pinta de que Germán hará lo propio por su lesión en la planta del pie. Y a pesar de que Roko y Rubén Alves ya están recuperados, a nadie le extrañaría que Matheus siga siendo el referente ofensivo, y que Pol Moreno y Mantilla sigan siendo los centrales titulares tras su partidazo ante el Eibar.





ÁRBITRO:

El colegiado de la Comunidad Valenciana Saúl Ais Reig dirigirá el encuentro este domingo entre el Oviedo y el Racing de Santander, mientras que el gallegoDavid Pérez Pallas estará en el VAR.





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO:

El partido entre asturianos y cántabros se disputará este domingo 21 de mayo, a las 16.15 horas en el Carlos Tartiere.

Se podrá seguir por televisión a través del canal La LigaSmartbank TV (canal 54 de Movistar).

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido.

Cope Más Cantabria ofrecerá la retransmisión en directo desde media hora antes, las 15:45 horas, en el 105.6 de la FM, y por internet por streaming para todo el mundo. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO

El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo a nivel nacional, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.