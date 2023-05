Horario y dónde ver y escuchar el Mirandés-Racing: canales y dónde seguir online el choque de LaLiga Smartbank

No hay dos sin tres. Eso apunta el dicho... Y a eso se agarra el Racing en esta Liga de Segunda, donde los cántabros se aferran por fin a consolidar un ascenso desde la tercera categoría del fútbol español. Pero los datos marcan ese límite esta temporada: Hasta ahora, primero con Romo (Jornadas 9 y 10 contra Levante y Zaragoza) y luego con José Alberto (Jornadas 29 y 30 ante Andorra y Málaga) el Racing solo ha logrado enlazar dos victorias en dos ocasiones. Y en Anduva, arropados por más de mil fieles aficionados verdiblancos, los cántabros quieren superar esa barrera y celebrar la tercera seguida, que además supondría la confirmación (casi) definitiva de que el Racing seguirá un año más en LaLiga Smartbank.

ESCUCHA AQUÍ EL MIRANDÉS-RACING EN COPE MÁS CANTABRIA.





Una vez finalice el encuentro, tendrás las mejores jugadas a tu disposición. MIRA AQUÍ EL RESUMEN DEL MIRANDÉS-RACING DE LALIGA SMARTBANK.

El Racing ha demostrado que, desde la llegada de José Alberto, El Sardinero es un fortín. Si la permanencia debía lograrse en algún sitio, ese debía ser su propio estadio (6 victorias, 3 empates y 1 única derrota); el balance a domicilio, lógicamente, no es tan positivo (2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas). El Racing no gana fuera de casa desde hace dos meses, desde aquella balsámica victoria ante un rival directo como el Málaga en La Rosaleda (0-1, gol de Íñigo Vicente).

Para el choque en Anduva, José Alberto no podrá contar con sus dos centrales titulares: Germán Sánchez, que puede haber dicho adiós a la temporada al sufrir una lesión de alto grado en la fascia de la planta del pie derecho, y Rubén Alves; en el caso del hispano- brasileño, sufre una contractura severa en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dentro de lo malo, son buenas noticias porque no hay rotura fibrilar y no es descartable que pueda estar disponible para el partido del domingo 14 de mayo ante el Eibar. Lo más seguro es que formen de inicio en el centro de la zaga Pol Moreno y Álvaro Mantilla.

CUIDADO CON RAÚL GARCÍA:

En el Mirandés también corren buenos tiempos. Tras un inicio terrible de temporada (2 empates y 4 derrotas) la directiva apostó por seguir con Joseba Etxeberria en el banquillo rojillo y esa confianza ha dado sus frutos. Además de ganar en la primera vuelta al Racing en El Sardinero (1-2 con goles de Barbu y Roberto López) vienen de ganar tres partidos seguidos (Burgos en Anduva y a domicilio al Levante y Andorra) que les ha dado la tranquilidad y los puntos suficientes como para celebrar que la temporada que viene seguirán estando en el fútbol profesional.

Si hay un jugador al que habrá que marcar de cerca, ese es Raúl García de Haro. Es el segundo máximo goleador de la categoría con 18 tantos (solo superado por los 21 de Myrto Uzuni) y ha marcado 4 goles en los últimos 3 encuentros. Está en racha y sabe que se medirá a una pareja de centrales poco habituada a jugar junta.

ÁRBITRO:

El colegiado tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárezdirigirá el encuentro entre el Mirandés y el Racing, mientras que Iñaki Vicandi Garrido, del comité vasco, estará en el VAR.





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO:

El partido entre cántabros e ibicencos se disputará este sábado 6 de abril, a las 16:15 horas en Anduva.

Se podrá seguir por televisión a través del canal La LigaSmartbank TV (canal 54 de Movistar).

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido.

Cope Más Cantabria ofrecerá la retransmisión en directo desde media hora antes, las 15:45 horas, en el 105.6 de la FM, y por internet por streaming para todo el mundo. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO

El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo a nivel nacional, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.