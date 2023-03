Horario y dónde ver y escuchar el Lugo - Racing: canales y dónde seguir online el partido de la Liga Smartbank

Racing y Lugo pelean por el mismo objetivo: Salvar la categoría en la Liga Smartbank. Los tres puntos que se ponen en juego en el Anxo Carro serán decisivos para los gallegos, con mínimas opciones para la permanencia, mientras que los cántabros pueden manejar con menos urgencias el tempo del partido, dada la necesidad del Lugo por conseguir la victoria. ESCUCHA AQUÍ EL LUGO - RACING.

Los de José Alberto han encontrado desde la llegada del técnico asturiano al banquillo racinguista un estilo de juego más combinativo y valiente que ha dado sus frutos (el balance de puntos en los 11 partidos del nuevo entrenador es de 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas). Todo hace indicar que, de seguir con esta progresión, el Racing no sufriría en exceso para lograr el objetivo.

Además, la enfermería verdiblanca está prácticamente vacía; a la espera de la recuperación de Pablo Bobadilla (es baja desde hace varios meses por una operación en su hombro) el resto de futbolistas estarán a disposición de José Alberto para entrar en la convocatoria. Solo hay un par de dudas desveladas este viernes en rueda de prensa por José Alberto: Pol Moreno, que sufre un proceso vírico que le ha impedido ejercitarse en las Instalaciones Nando Yosu el viernes, y Arturo Molina, que por molestias en el tobillo se ha perdido las dos últimas sesiones de trabajo. A pesar de estos inconvenientes, ninguno de los tres futbolistas afectados son titulares en los planes del técnico racinguista.

Los dos se recuperaron al día siguiente, y ya la decisión final de incluirles o no en la lista para el partido dependerá de José Alberto. Es cierto que sería más sensible la baja del veterano central, pero el técnico demostró ante el Huesca que también cuenta con el centrocampista, al que dio unos minutos de juego en el tramo final del choque ante los oscenses.

UNA FINAL PARA EL LUGO:

Si en la primera vuelta ambos clubes se enfrentaban en la Jornada 18 con igualdad de puntos tras la victoria de los lucenses en El Sardinero (0-1), ahora la situación es bien distinta. Los rojiblancos no han encontrado la regularidad necesaria como para seguir optando a la permanencia; vendieron a varios de sus mejores jugadores en el mercado invernal (sobre todo su referencia ofensiva Chris Ramos) y esto ha supuesto minimizar su potencial hasta verse en la actualidad con 24 puntos, a 12 de la salvación, y cerrando la tabla empatados con el Ibiza.

Las estadísticas favorecen a los gallegos en sus enfrentamientos con el Racing. Se han visto las caras en 4 ocasiones en Segunda División, con un balance de 2 victorias y 2 empates, ambos en las visitas más recientes de los santanderinos a Lugo. Los lucenses necesitan un resultado similar a los de las temporadas 1992/93 (3-0) y 2012/13 (3-2). En ese último triunfo, Óscar Díaz, Tena y Iago Díaz golearon para los lucenses y Quini y Docal dejaron al Racing a un tanto del empate.



Una igualada que sí se dio en las temporadas 2014/15 (0-0) y 2019/20 (1-1), el precedente más reciente, en el que Manu Barreiro neutralizó en la segunda parte el gol que había logrado Yoda a la media hora. Después de ese empate, el Lugo se llevó los dos últimos partidos, pero ambos en El Sardinero (1-2 en la temporada 2019/20 y 0-1 el pasado 4 de diciembre). Entre los partidos de Lugo y Santander, los gallegos solo han perdido uno de los ocho últimos compromisos ligueros con el Racing (1-0, temporada 2014/15).



El balance total en 9 enfrentamientos es de 4 triunfos del Lugo, 3 empates y 2 derrotas, la mencionada de la campaña 2014/15 y la del curso 1992/93 (3-2), la primera vez que se enfrentaron. El Racing sí ganó en una ocasión en Lugo, pero fue en la segunda ronda de la Copa del Rey (2012/13).





ÁRBITRO:

El colegiado Andrés Fuentes Molina, del comité valenciano, dirigirá el encuentro en tierras gallegas entre el Lugo y el Racing, mientras que Iñaki Vicandi Garrido, del comité vasco, estará en el VAR.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO:

El partido entre gallegos y cántabros se disputará este domingo 19 de marzo, a las 18.30 horas en el Anxo Carro.

Se podrá seguir por televisión a través del canal La LigaSmartbank TV (canal 54 de Movistar).

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido.

Cope Más Cantabria ofrecerá la retransmisión en directo desde media hora antes, las 18:00 horas, en el 105.6 de la FM, y por internet por streaming para todo el mundo. SIGUE AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO

El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo a nivel nacional, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.