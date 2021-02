Gerson: El central luxemburgués que llega con la misión de asear la salida de balón del Racing desde la zaga

El Racing cerró el mercado invernal de fichajes con la incorporación fuera de plazo de un futbolista que estaba libre, sin equipo, pero que no por ello significa que esté fuera de ritmo. Lars Gerson, central internacional luxemburgués de 31 años, concluyó la liga en Suecia en diciembre y (a pesar de que le ofrecieron renovar su contrato) vio adecuado dar el salto a la liga española para en esta fase de su carrera probar una experiencia interesante para él en todos los sentidos.

El fichaje, adelantando por Jesús García Bermejo en "Tiro al Arco" tras la victoria del Racing sobre el Leioa el pasado domimgo 7 de febrero, viene a cubrir la baja por despido de Figueras. A Jordi se le achacaba desde la comisión deportiva falta de punta de velocidad (necesaria para, por ejemplo, adelantar la defensa 30 metros y presionar al equipo rival cerca de su área) que provocaba desajustes defensivos y demasiada separación entre líneas. Lo que no se le puede negar a Figueras es que era el que mejor sacaba el balón desde la zaga; por eso, era necesario cubrir su marcha con un jugador con buen toque de balón, experimentado, y que pudiera liderar el inicio del juego racinguista. A priori, Gerson puede cumplir con creces con esas premisas. Otra cosa será verle echar una carrera a un atacante rival; solo el tiempo y los partidos ligueros darán o quitarán la razón a Pedro Menéndez y Amorrortu sobre la idoneidad de Lars, que firma hasta final de temporada.

Su llegada completa un ramillete de 5 caras nuevas (Riki, Traver, Isma López, Capanni y el propio Gerson) para apuntalar el fallido proyecto veraniego; a la destitución de Rozada se le une la salida de los delanteros Siverio y Balboa, además de las rescisiones de Maynau, Figueras y el traspaso de Benktip.

NOTA OFICIAL Y TRAYECTORIA :

El Real Racing Club ha completado su plantilla del curso 2020/21 con la incorporación del defensa Lars Gerson, que ha actuado en las máximas categorías de Suecia y Noruega y cuenta en su haber con 75 partidos con la Selección de Luxemburgo. El futbolista, que se encontraba sin equipo tras haber finalizado su participación en la Primera División sueca con el IFK Norrköping, ha rubricado un contrato que le ligará a la entidad verdiblanca hasta el próximo 30 de junio.

Lars Christian Krogh Gerson nació en Ciudad de Luxemburgo (Luxemburgo) el 5 de febrero de 1990, aunque comenzó su carrera profesional en Noruega (en 2007 accedió al conjunto filial del Kongsvinger, con cuyo primer equipo debutó sólo un año más tarde). Gerson, que puede jugar como central, pivote o lateral izquierdo, inició su andadura en Suecia en 2012 en las filas del IFK Norrköping de Primera División y 3 campañas después se comprometió con el GIF Sundsvall, en el que también permaneció 3 años (2015- 18). El defensa luxemburgués regresó en 2018 al IFK Norrköping, al que perteneció hasta el pasado mes de diciembre dejando atrás 216 encuentros en la máxima categoría del fútbol sueco (con 23 tantos y 17 asistencias) y 6 de la fase clasificatoria de la Europa League. Gerson, que mide 1,86 y pesa 75 kilos, es internacional con la Selección de Luxemburgo, con la que se estrenó el 26 de marzo de 2008 en un amistoso contra Gales tras haber defendido la camiseta de su combinado nacional en las categorías SUB 17, SUB 19 y SUB 21. Con el equipo absoluto de su país el espigado zaguero ha jugado 75 encuentros en los que ha marcado 4 goles.