"Fiché por el Racing porque cuando estuve en el día del ascenso me quedé en shock por cómo apretaba la gente"

El Racing llevó a cabo este lunes 11 de julio la presentación de su segundo refuerzo estival para la temporada 22-23, la de Alfonso González Martínez, conocido futbolísticamente como ‘Alfon’. Llega cedido por el Celta hasta final de esta campaña, y precisamente el extremo albaceteño plasmó en una frase incontestable la principal razón por la que se decantó por venir al Racing, en lugar de otras opciones que manejaba de Segunda: "Cuando vine aquí con el Celta B a finales de la pasada temporada, que fue la gran fiesta del ascenso, me quedé en shock... Por ver a la gente cómo apretaba, animaba... no tuve dudas cuando se me presentó la oportunidad de jugar en el Racing; quería estar en un club histórico con todo lo que conlleva".

Alfon, que actúa como extremo por ambas bandas, reveló que se adapta bien “a cualquiera de las tres posiciones de tres cuartos de campo” y que está “a disposición el entrenador. Jugaré donde piense que mejor voy a rendir, me gusta llegar al área contraria, intentar hacer goles, aportar mi trabajo y espero hacer un buen año”. El jugador, finalmente, dijo estar “muy contento” por la gran acogida que ha tenido en el vestuario de las Instalaciones Nando Yosu, donde ha completado ya cuatro sesiones de entrenamiento.

El director de relaciones institucionales y deportivas del club, Víctor Diego, acompañó a Alfon en su presentación, al igual que el director deportivo Mikel Martija, el cual reveló que “lo importante es que el equipo ya está en marcha y que un gran porcentaje de la plantilla está construida, aunque vamos a intentar apuntalarla”. Martija añadió que cree que “las incorporaciones deben tener hambre e ilusión” y dijo que “el 1 de septiembre, con el mercado ya cerrado, podremos valorar y explicar lo que hemos creído, lo que hemos podido y lo que hemos logrado. Tengo autonomía, capacidad y el club quiere que haga un trabajo importante, pero con una filosofía, una idea, puesto que no por ser de los que más gasten querrá decir que habremos hecho una mejor labor”.





Debut en LaLiga Santander

Alfonso González Martínez ‘Alfon’ nació en Albacete el 4 de mayo de 1999 y se formó en las categorías inferiores del Albacete Balompié, con cuyo primer equipo debutó en Segunda "B" la temporada 2015/16 frente al Real Madrid Castilla. El jugador manchego militó cedido en el Dux Internacional y el filial del Getafe CF (con los dos equipos madrileños actuó en 46 encuentros) para, en 2020, incorporarse a su actual club, el RC Celta.

Alfon, que mide 1,72 y pesa 63 kilos, ha disputado 52 partidos con el filial celeste (12 tantos y tres asistencias) y se estrenó con el primer equipo vigués, en Primera División, ante el Villarreal CF en Balaídos el 8 de enero de 2021. Tres días antes había debutado con el conjunto profesional gallego en la Copa del Rey ante la Unión Deportiva Ibiza. El futbolista albaceteño, que llega a Santander cedido por el Celta, jugó el curso pasado 35 encuentros con el filial vigués en Primera RFEF, en los que marcó ocho goles.