¡Felicidades Racing! 108 años ya... con la firme intención de regresar saneados al fútbol profesional

El Racing conmemoró el 108 aniversario de su primer partido (fue el 23 de febrero de 1913 ante el Strong) con una ofrenda floral ante el busto del célebre pintor Pancho Cossío, primer Tesorero y uno de los fundadores de la entidad cántabra. Hasta la obra escultórica, que está situada en la plaza de Pombo (el escenario donde comenzó a practicarse el fútbol en Santander) se desplazó una embajada verdiblanca formada por el Presidente del club, Alfredo Pérez, el Director de Relaciones Institucionales y Deportivas, Víctor Diego, y tres canteranos formados en las Instalaciones Nando Yosu que promocionaron este curso a la primera plantilla: Álvaro Mantilla, Diego Ceballos y Martín Solar.

Alfredo Pérez aseguró que la entidad vive “este 108 aniversario, que se dice pronto porque no hay tantos clubes, empresas o instituciones que puedan decirlo, con ilusión. Es el momento de disfrutar de un Racing saneado que apuesta por la cantera y por sus jugadores. Nos hubiera gustado celebrarlo con todos los futbolistas de las Secciones Inferiores jugando partidos aquí, en la plaza de Pombo, pero la COVID-19 nos lo ha impedido. Han venido al acto tres canteranos que están aprovechando su oportunidad con el primer equipo y ellos, los chavales formados en La Albericia, tienen que ser la referencia para que el Racing crezca y para que siga cumpliendo año a año el 108, el 109, el 110… tenemos club, tenemos Racing, y no me canso de decirlo, para muchos años".

�� Alfredo Pérez, Víctor Diego, Diego Ceballos (@diegooceballos), Álvaro Mantilla y Martín Solar (@martinsolar10) realizaron una ofrenda floral ante el busto de Pancho Cossío #Racing108pic.twitter.com/ciSXESxUwv — Real Racing Club (@realracingclub) February 23, 2021

ORGULLO Y RECUERDOS

Los tres futbolistas coincidieron en señalar que para ellos es “un orgullo” celebrar el 108 aniversario del primer partido jugado por el Racing perteneciendo a la plantilla profesional. “Para un chico como yo, que acudía desde pequeño a Los Campos de Sport a ver al equipo de su ciudad y sus amores es un orgullo estar en el primer equipo”, explicó Solar, antes de señalar como su recuerdo más emotivo el plante de la Copa del Rey del 30 de enero de 2014 que, además, coincide con el día de su cumpleaños.

Ceballos, por su parte, explicó que todos los canteranos viven este año “con mucha ilusión” y destacó la satisfacción que sentía cuando iba con su familia a El Sardinero y festejaba en la grada cada gol racinguista. Mantilla, que estuvo presente en el estadio el día de la celebración del centenario del club, considera “un orgullo defender este escudo” y evoca el encuentro de la Copa de la UEFA ante el París Saint Germain y el gol de Gonzalo Colsa en el Parque de los Príncipes. “Es el recuerdo que guardo con más cariño”, concluyó.