Eneko Conde gana el Mundial de Rallyes de Energías Alternativas con un KIA del grupo Blendio

Eneko Conde es un piloto vasco, afincado en Cantabria desde hace 8 años y que vive en Solares desde hace 2, que recientemente se ha proclamado Campeón del Mundo de Rallyes de Energías Alternativas. Ha alcanzado este gran éxito a manos de un KIA E-Niro, proporcionado por el Grupo Blendio, con lo que engorda su brillante palmarés que ya contaba con 6 Campeonatos de España de la categoría.

Como él mismo reconoce en una entrevista con Jaime del Olmo en "Deportes Cope Cantabria", este título internacional no estaba previsto: “El Mundial ha sido conseguido de forma circunstancial, no era uno de nuestros objetivos a principio de temporada... Nos presentamos con el presupuesto habitual para competir solo por el Campeonato de España, y como la primera prueba del Nacional era valedera también para el Mundial y la ganamos, vimos que podíamos tener cierta continuidad porque la siguiente era en Portugal y nos pillaba cerca... A partir de ahí fuimos metiéndonos poco a poco en el Mundial”.

DIFERENCIAS CON UN RALLYE DE COMPETICIÓN

Eneko detalla que “la diferencia principal con los campeonatos de rallyes que todos conocemos es que en este caso no son rallyes de velocidad, sino de regularidad. La organización te da un libro de ruta una hora antes de la salida y tienes que ir navegando cruce a cruce y rehaciendo el camino que te dan, y tienes que hacerlo a unas horas exactas; hay unos controles de paso secretos que tienes que tienes que ir cumpliendo. Y luego se añade la dificultad de la eficiencia, hay que ser todo lo eficiente que puedas porque el consumo está muy valorado dentro del campeonato”.

“Para hacer una buena eficiencia, los que somos pilotos la hacemos también en el día a día. Siempre tienes que ir anticipándote, ir mirando muy de lejos y adelantándote a las dificultades y eventualidades de la carretera porque puede haber tráfico, semáforos en rojo... no vas acelerando hasta el final sino que vas dejando llevar al coche para que no tenga mayor consumo del necesario. Son una serie de pequeñas cosas durante los 300 kilómetros que dura uno de estos eventos, donde acabas marcando las diferencias”.

A CARRETERA ABIERTA

Esta competición también establece una diferencia fundamental con los rallyes de velocidad, y es que a los participantes no se les cierran tramos de carretera para que compitan solo contra el cronómetro; aquí se entremezclan con otros conductores: "Estos eco-rallyes son a carretera abierta, porque son a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora, no suele haber semáforos porque son en carreteras rurales y comarcales. Pero no nos cierran tramos porque los mismos no son de velocidad, son de eficiencia y de regularidad con esos controles de velocidad secretos que marca la organización”.

“¿Mi secreto? Pues creo que no hay ningún truco; como en cualquier disciplina o trabajo, la dedicación, constancia, respetando a tus rivales en cada competición, trabajar con mucha humildad, para que cuantas menos cosas tengas que improvisar el día de la prueba, mejor. Si no, tienes muchas más posibilidades de errar que tus rivales”.









APOYO DEL GRUPO BLENDIO EN CANTABRIA

Pero, como es de suponer, Eneko no puede lograr este reconocimiento internacional sin la ayuda de un potente grupo de automoción como Blendio: "El apoyo de Blendio es fundamental para el éxito. Llevamos 7 años juntos desde 2015 y es vital para nosotros porque además de que nos ponen un buen vehículo y una buena parte del presupuesto para completar el campeonato, pues el ir unido a una empresa tan potente y seria hace que otros organismos institucionales se hayan sumado al proyecto y con ello completar el presupuesto para realizar el Campeonato Internacional”.

“Hemos competido con un Kia E-Niro, y las pruebas las hemos hecho con 3 unidades, aunque aparentemente parezca el mismo coche porque van rotuladas exactamente igual; para el Nacional que teníamos en la península, otra para las pruebas europeas como en Eslovenia, y en Canarias para no desplazar el vehículo utilizamos uno de Kia Canarias”.