Cuando éramos felices con el Racing: Se cumple un año del ascenso a Segunda en Sol Malferit

La vida es una suma de experiencias. Algunas positivas, otras no tanto, días felices salpicados con días menos agradables. Si esta situación la trasladamos al deporte, como aficionados podemos disfrutar como locos en días señalados, donde el equipo de tus amores consigue logros importantes. A falta de títulos, los seguidores del Racing tienen grabados a fuego en su memoria momentos exultantes de felicidad, como el ascenso a Primera División en la histórica promoción de ascenso contra el Espanyol (29 de junio de 1993) u otro ascenso de Segunda a Primera ganando en El Sardinero al Atlético de Madrid con el gol de Moratón (final de la temporada 2001-2002). ¿Quién no recuerda, a pesar de que no hubo señal de televisión en directo, el mítico gol en propia puerta de Pombo para doblegar al Getafe por 3-4 en "Las Margaritas" y subir de Segunda B a Segunda? ¿O el sufrimiento que el Racing de Paco Fernández pasó para ganar 1-0 en los últimos minutos a la Llagostera, tras el 0-0 de la ida, y lograr el 25 de mayo de 2014 el ascenso a Segunda? Seguramente algunos pensarán que el tanto de Iván Bolado en la última jornada de Liga (18 de mayo de 2008) para clasificarse por única vez para la Copa de la UEFA se celebró más que el gol de Antoñito al mismo rival, Osasuna (7 de mayo de 2006), que sirvió para sellar una permanencia en Primera. Quizá la mayoría cantó con más fuerza el tanto del sevillano. y es que pelear por seguir con vida sigue siendo más valioso que una recompensa para visitar Europa.

En esos días memorables está desde hace 365 días el gol de Aitor Buñuel. El navarro, formado en las categorías inferiores de (qué curioso) Osasuna, nunca imaginó que su nombre iba a entrar de lleno por méritos propios en la historia racinguista, por la importancia que tuvo su tanto tras 4 años en el terrible infierno de la Segunda B. El fútbol tiene estas cosas; un año después el panorama verdiblanco pinta muy mal, colistas de Segunda y con muchas posibilidades de caer de nuevo a la categoría de bronce del fútbol español. Pero mientras haya vida hay esperanza; y a eso se agarran los aficionados, el propio Buñuel, y el resto de la plantilla que peleará desde el próximo 13 de junio por recuperar el terreno perdido y restar distancia con la salvación.

Pero para abrir un paréntesis en la agonía verdiblanca del momento actual, qué mejor que rememorar ese día histórico, esa narración inolvidable en Cope Cantabria de Sol Malferit. Allí estuvieron Gerardo Sisniega y Bernardo Colsa, acompañados desde el estudio de Cope en Santander por Jaime del Olmo, Jesús Merino y José Luis González Raba. La narración de ese gol de Buñuel también ha entrado en la historia y el archivo esencial de Cope Cantabria.